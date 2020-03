Francisco de Cuéllar, aventuras en pelotas

Esta es la historia de un cuellarano (o supuesto cuellarano) con más vidas que un gato. La del capitán Francisco de Cuéllar. Que sobrevivió a una condena a muerte, al naufragio de la Armada Invencible, a saqueadores de cadáveres, ladrones y piqueros ingleses. Cojo y semidesnudo cruzó Irlanda. Estuvo de esclavo encadenado en una herrería. Con ocho hombre y siete arcabuces defendió un castillo (con éxito) frente a “mil ochocientos ingleses rabiosos”. Pasó a Escocia, y de ahí a Holanda, donde volvió a naufragar y se volvió a salvar. Un año de aventuras que continuarían a lo largo de su vida. Capitán de los tercios de Flandes y de Nápoles. Se supone que partió a hacer las Américas hacia 1607. No se volvió a saber de él.

Francisco de Cuéllar era un capitán español del que se cree que nació en Cuéllar, por llevar el apellido, y por invocarse a la Virgen de “Ontañares”, probablemente, Hontanares. Es famoso por la hoja de servicios que remitió al Rey, volviendo del desastre de la Invencible y que tituló Carta de uno que fué en la Armada de Ingalaterra y cuenta la jornada el brillante comportamiento del Capitan del San Pedro, Don Francisco de Cuéllar, el que hubo de ser ahorcado, que naufrago en Irlanda y fué de los pocos que escaparon con vida á traves de un cúmulo de peripecias, que como él mismo apunta, podrian servir de motivo á un libro de caballerías.

Era un militar de rango, con experiencia en las guerras de Portugal de 1581, que en 1588 es nombrado capitan del galeón San Pedro, uno de los 20 de entre los más de 154 navíos enviados por Felipe II a invadir la Pérfida Albión. Ocho mil marineros y 19.000 soldados. No fue bien. Tras diversas dudas los españoles se echaron al Canal de la Mancha, siendo superados por una combinación de factores, esencialmente la mayor maniobrabilidad de la armada inglesa en circunstancias climáticas adversas.

Tras recibir de lo lindo de los ingleses, pero aún con capacidad ofensiva para intentar la invasión, Medina Sidonia se encontró con la oposición de algunos capitanes, que se negaron a reagruparse y, a la postre, forzaron al grueso de la flota a tentar un arriesgado regreso a la península bordeando Inglaterra por el Norte. Por tal insubordinación se ahorcaron capitanes y ya en el Mar del Norte, el San Pedro rompe la formación, obligándose a Francisco de Cuéllar a desplazarse al San Juan, donde por insubordinación se le condena a la horca.

Francisco traza un dramático cuadro del naufragio. Como el galeón se va rompiendo en pedazos, los hombres se ahogan y los que casualmente llegan a tierra son rematados por los ingleses. El aguantó hasta el último momento, con la buena fortuna de encontrar un “escotillón grande como una mesa”, esto es, las “puertas” horizontales de la cubierta, al que se aferró yendo a parar a unos zarzales. Eso sí, muy mal herido.

… yo con grande ánimo me puse bien sobre mi tabla y llamando á nuestra Señora de Ontañar, vinieron cuatro mares una tras otra, y sin saber cómo ni saber nadar me trujeron á tierra, donde salí, y no me podía tener, todo lleno de sangre y muy maltratado. Los enemigos y salvajes que estaban en tierra desnudando á los que podían salir nadando, no me tocaron ni llegaron á mí, por verme como he dicho, las piernas y manos y los calzones de lienzo llenos de sangre, y así me fuí poco á poco andando y topando muchos españoles desnudos en cueros, sin ningún género de ropa sobre; sí, tentando de frió, que le hacía cruel, y en esto me anocheció … en el campo con harto dolor que conmigo tenía, y luégo se llegó á mí un caballero muy gentil mozo, en cueros, y venía, tan espantado, que no podía hablar ni áun decirme quién era, y á este tiempo, que serian las nueve de la noche… Yo estaba á la sazón hecho una sopa de agua, muriendo do dolor y de hambre.