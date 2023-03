6 Comments

La ya ex-teniente de alcalde por Vox en el Ayuntamiento de El Espinar, Montserrat Sanz, rompía su silencio para dar su versión sobre la decisión del alcalde de cesarla y apartarla de todas las funciones. El hecho se producía el 16 de marzo, poco después de que Sanz rompiera (una vez más) el pacto de Gobierno con el PP y votará no al proyecto de presupuestos de Javier Figueredo. La gota que colmaba el vaso para Figueredo, que apelando a la falta de trabajo de Sanz y a las reiteradas votaciones en contra en temas de calado, firmaba el cese.

Para Figueredo “hay que trabajar y ella no lo hacía. Era la delegada para El Espinar y en los presupuestos no pidió nada para El Espinar, donde el que realmente se estaba encargando es Frutos [el concejal del PP Frutos de Llano]. Pase no hacer nada mientras no molestes, pero encima vota en contra en aspectos importantes”, se justificaba el alcalde.

Sanz, sin embargo, en su nota defiende su labor y justifica el no a los presupuestos. Sobre lo segundo destaca que “eran los presupuestos menos sociales de toda la legislatura, con la que está cayendo. ¿Cómo podía yo votar que sí siendo la delegada de Servicios Sociales?”. Sobre las acusaciones de “falta de trabajo” se mostraba sorprendida. “Quien me conoce sabe que en mi caso no hay falta de trabajo, más bien todo lo contrario, mi pan me lo gano honradamente todos los días… Otros no pueden decir lo mismo”.

Pero en el fondo, lo que más ha pesado en la ruptura del acuerdo de gobernabilidad de Sanz es la “falta de consenso” del alcalde, a quien acusa de no buscar el acuerdo programático con sus socios.

Pérdida de confianza en Vox

Y también acusa a su aún partido, y del que fuera máxima dirigente local hasta 2021. Una vez consumado el cese Sanz informó a la dirección del partido en Segovia recibiendo como única respuesta un “silencio sepulcral“. Les acusa de tener en su mano romper el acuerdo de Gobierno y haberla defraudado. “Me pregunto si las ataduras pueden ser sus acuerdos en Castilla y León y sus poltronas“. Y recuerda como a lo largo del mandato por destacarse como dirigente de Vox tuvo que soportar “”escraches, insultos y vejaciones que he soportado con mi nombre y apellidos, no el partido, que siguen siendo silentes… Sino cuidan ni a los suyos ¿cómo fiarse de ellos?”.

La consecuencia es que Sanz, según confirma, trabaja en estos momentos para concurrir a las elecciones con una candidatura independiente. Afirma que Vox ya no sirve, “es una pirámide invertida y puede caer como un castillo de naipes. A nivel nacional está muy consolidado pero no así sus bases, que no tienen solidez ninguna. Hoy puedo decir que me siento muy decepcionado por el trato recibido. La mujer del César a parte de serlo debe parecerlo y Vox, para mí en este momento, ni lo es ni lo parece”.