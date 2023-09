Feijóo, no cuentes con mi voto

Feijoo ha pensado que la única maniobra de “supervivencia política” dentro de su partido, ante el fracaso de sus expectativas en las elecciones generales de julio, de sacar mayoría absoluta, primero en solitario y después apoyado en la ultraderecha de Vox, para derogar el “sanchismo”, era ser elegido por el Jefe del Estado, como candidato a la investidura para la presidencia del gobierno, aunque reconoce a renglón seguido que no tiene apoyos suficientes para conseguirlo. Después de su fracaso en la votación para la elección de la mesa del congreso y la presidencia de la cámara, apuntaló mas las tesis dentro de los resortes mediáticos y de poder de la derecha, de que desconcierta a propios y extraños con sus “maniobras y estrategias políticas” extrañas y sin fundamentos, para cosechar otro fracaso más.

Un mes de septiembre de auténtica pérdida de tiempo, ya que no encuentra apoyos suficientes y sigue sin reconocer que la legitimación de la democracia parlamentaria española de base constitucional, que establece el art. 99 de muestra carta magna de 1978, en un sistema de elección parlamentaria, no consiste en ser la lista más votada sino conseguir mayoría de votos en el Congreso. Los días 26, 27 y 29 de septiembre se podrá comprobar. Por cierto, si no es suficiente el reparto de escaños, el mero ejercicio aritmético de sumar los votos de los españoles que apoyaron a Feijoo, a Vox, a UPN y CC, es claramente inferior al resto de españoles que nos les apoyaron, por lo que un poco de rigor no le viene mal a la caverna mediática que intenta manipular diariamente.

Permítanme que, desde el estricto análisis político, reconozca que la estrategia de Feijoo es desconcertarte y que el clamor dentro del PP es evidente ante sus tumbos. Reconozco que cuando comenzó a apelar a que podría algún diputado socialista apoyarle, con un claro mensaje de transfuguismo, me vino a la mente las amenazas que sufrí el día de reyes de 2020, para que no votará la investidura del presidente Pedro Sánchez y claro con esos precedentes pensé si también tendremos que soportar nuevamente ese tipo de amenazas o presiones. De todas formas, lo digo con claridad, Feijoo no cuentes con mi voto (que es delegado de los segovian@s que apoyaron nuestra candidatura).

Pero lo que me llama poderosamente la atención es el intento de querer pactar a la vez con la ultraderecha de Vox, el PNV e incluso los independentistas de Junts o ERC. Después de tantos insultos y querer negarles grupo parlamentario, cuando en el pasado el PP utilizó la misma técnica parlamentaria es de traca, ¿se imaginan el grado de cinismo en esas reuniones y los líos que el PP catalán esta públicamente verbalizando? En fin…poco más comentario debería fluir, pero la propuesta de gobernar en solitario dos años, con el apoyo del PSOE, diciendo un día que sería un acuerdo entre partidos constitucionalistas con acuerdos de estado, ya saben el partido que lleva cinco años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial y que al día siguiente vuelve a insultar al PSOE, es de psicoanálisis.

Propone un pacto por la sanidad, cuando sus gobiernos con VOX en las CCAA apuestan por privatizaciones, o un acuerdo de pensiones cuando vota en contra y anunció la derogación de la subida según el IPC, o por las familias y se oponen al aumento de los permisos de paternidad, un pacto territorial y gobierna con VOX que pide suprimir las CCAA, otro por el agua, cuando somete a Doñana a una presión que ya provoca la reacción internacional, es puro cinismo de superviviencia y para mantener sus tres sueldos, ya que sus pactos son una gran mentira.

Qué curioso, Feijoo y el PP, pretenden que el apoyo del sanchismo para derogar el sanchismo. No tiene realmente proyecto político de futuro para conseguir que nuestro país avance y se nota.

No quiero terminar esta columna de opinión, en el inicio del curso político, sin manifestar mi preocupación por el pasotismo absoluto de los gobiernos populares de la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento de Segovia, lo que debilita los servicios públicos. Demuestran que lo único que les importa es conseguir votos con promesas falaces, pero después lo de cumplir compromisos y esforzarse para la mejora de las condiciones de los segovian@s, eso ya les importa poco.

La provincia de Segovia no puede esperar más tiempo sin el desarrollo de un Plan de Promoción Industrial que sirva para diversificar nuestra economía y crear empleo” se deben retomar con urgencia las obras del Centro de Salud de Nueva Segovia, del IES de San Lorenzo, o iniciar las de la ampliación del Hospital de Segovia, las del Centro de Salud de Cuéllar o El Espinar, así como se deben mejoren las listas de espera sanitarias, ampliar plantillas médicas y de enfermería, etc.

También propongo a la Junta un Plan provincial plurianual de financiación para los proyectos de investigación de los yacimientos arqueológicos, después de que en este año 2023 la Junta no haya puesto en marcha fondos para financiar estas actuaciones y, de este modo, sean sólo los ayuntamientos los que soportan la financiación. “Hay que tener cuajo en la Junta para escenificar los hallazgos cuando este año les han condenado a no ayudarles. De cada euro invertido, retornan cinco euros en las zonas afectadas. La Junta también nos entierra económicamente con su falta de apoyo.

Y para terminar como suena que el Consorcio Provincial de Medio Ambiente (gestión basuras) convoque una reunión el día 17 de agosto, para adoptar acuerdos importantes y de trascendencia, con personas que ya no son ni concejales en el actual mandato corporativo. Raro, raro.. Seguiremos analizando…