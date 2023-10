Feijóo, jefe de la oposición

Terminó el debate de investidura de Núñez Feijóo en el Congreso, como ya se dibujó la noche electoral del 23 de julio. Los españoles decidieron que no tenía apoyos suficientes para ser investido, y además es imposible unir a la ultraderecha con partidos nacionalistas vascos y catalanes, y practicar una política de frentismo, odio e insulto permanente. El problema del PP, es el PP, ya que se ha plegado a las tesis ultras de Vox, primero en Castilla y León y después en todo el país, por lo que se ha cerrado las puertas de casi todos los demás partidos y no son capaces de entenderlo. Todo lo demás son artificios y ha supuesto una pérdida de tiempo para nuestro país, sin un gobierno en pleno funcionamiento.

Feijóo ha demostrado en el debate que no tiene proyecto de país, ni propuestas tangibles de avance para la ciudadanía. Eso sí sigue utilizando mentiras permanentes, datos falaces y vive instalado en el pasado y en el traje de presidente en Galicia.

Feijóo creyó que la sesión de investidura era la segunda parte del mitin del domingo. Habló para los suyos y para Vox, que son los únicos que le apoyan, y nutrió su discurso con una retahíla de bulos y mentiras. Dijo que se habían destruido puestos en la industria, cuando se han creado; dijo ahora que subiría el salario mínimo cuando se ha opuesto a ello; dijo que las ocupaciones no paran de crecer cuando los datos de Interior reflejan todo lo contrario. Y después de soltar una mentira tras otra, marca de la casa, se dedicó a insultar a quienes no le apoyan. Feijóo no es creíble, no lidera, no tiene posición propia, insulta con su sorna cínica.

El debate ha demostrado, que el PP no fue a una investidura, montó una moción de censura al gobierno en funciones y se le terminó el argumento, cuando quien protagonizó el debate, fue Oscar Puente, ex – alcalde de Valladolid y le puso contra el espejo de sus incongruencias. Sin duda una frase para la historia parlamentaria fue la de: “Ahora explíqueme, señor Feijóo, de ganador a ganador. Ya que estamos en igualdad de condiciones, ¿por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de mi ciudad?

Por cierto, la misma caverna mediática que cacareaba en campaña la mayoría absoluta del PP, después mayoría con VOX, ahora se lanzan al insulto al presidente por no contestar a Feijóo y a Oscar Puente, por decir “las verdades”, “al moderado”, todavía líder del PP, qué no tuvo resortes de responder, hasta que le prepararon alguna nota inconexa. Eso certifica el acierto de la decisión. Tranquilos, la intervención de Pedro Sánchez llegará para presentar su programa de gobierno, basada en diálogo, convivencia y progreso.

Permítanme, un breve análisis de lo que me resultó en directo más llamativo de la actuación de Feijóo. La retórica, las formas, y, sobre todo, su discurso, está muy anclado en el pasado. Sus intervenciones miran por el retrovisor, y son incapaces de lanzar un mensaje hacia adelante, hacia el futuro.

El candidato ha realizado una verdadera exhibición de desconocimiento de la España de 2023 y de utilización sin descaro del cinismo.

Escuchar al PP reivindicar la revalorización de las pensiones, cuando votó en contra de la ley que garantiza la subida con el IPC, y defendió en tribuna su índice de sostenibilidad que suponía la subida de un 0,25%, que aplicó incluso en los años más complicados, si no fuera tan serio, parecería un chiste malo.

Utilizar las tesis de la ultraderecha para indicar que las ocupaciones de inmuebles no paran de incrementarse, cuando las últimas estadísticas públicas dicen justo lo contrario, ya que en el primer trimestre de 2023 se redujeron un 11% respecto al año anterior, es vergonzoso.

Pero me pareció particularmente penoso escuchar al jefe de la oposición, indicar que con el gobierno del PSOE el incremento del salario mínimo interprofesional está por debajo del incremento de los precios, Como dato, desde junio de 2018 hasta agosto de 2023 los precios aumentaron un 16,3%, mientras que el salario mínimo interprofesional (SMI) se ha incrementado en casi un 50%. La presidencia de Sánchez ha sido el periodo de la historia en el que más ha subido el SMI en España desde que existe este indicador, tanto en términos absolutos como descontando la inflación.

En materia económica no esconden sus tesis de bajada de impuestos para los que más tienen y migajas para la clase media y trabajadora, para que se resientan los servicios públicos y puedan sacar tajada. Pero cuando se refirió a los impuestos, me vino a la mente el grado de mentiras que utiliza “Fakejóo”, al indicar que en la última legislatura los españoles han tenido que soportar 42 subidas fiscales. 42.656 millones de euros más en impuestos que en 2019, pero con un nivel de PIB similar.

Es radicalmente falso, la mayoría de los ciudadanos han tenido más rebajas de impuestos que subidas durante la legislatura anterior (impuestos recibo de la luz, gas, bono social, bonificaciones carburantes, descuentos transporte público, reducción rendimientos trabajo en IRPF, rebaja adicional en el IRPF de cinco puntos porcentuales en el rendimiento neto de módulos para autónomos, ayudas sectores afectados efectos guerra ucrania, subida pensiones, incremento SMI, etc). Los únicos que hoy pagan más impuestos son las grandes fortunas con un patrimonio de más de 10 millones de euros, las grandes empresas financieras, energéticas o tecnológicas, los fabricantes de bebidas azucaradas, las rentas por encima de los 300.000 euros anuales….y es lo que le interesa a Feijóo y al PP.

Feijóo continua con sus bulos y ya es jefe de la oposición, que es lo que quería. Los socialistas a buscar gobierno bajo la pauta del diálogo y la convivencia. Veremos cómo se desarrolla.