Fallece Guadalupe Cuéllar, la ‘sacavergüenzas’ de la Calle Real

El pasado 2 de febrero fallecía en la residencia psiquiátrica de Quitapesares (Centro de Servicios Sociales La Fuencisla) Guadalupe Cuéllar, recibiendo sepultura en el Santo Ángel de la Guarda al día siguiente.

El nombre probablemente no diga mucho. Hay que ponerlo en el contexto y el contexto es una pareja de ancianas que en los años 90 y primeros de siglo recorren la calle Real de Segovia cogidas del brazo. De aspecto pintoresco, una alta y fuerte, Guadalupe, otra menuda y frágil. Son hermanas y se las recuerda siempre cuchicheando. De improviso fijan su atención en algún desdichado segoviano que casualmente pasa a su vera y empieza el escarnio. “Golfo, sinvergüenza -le espeta Guadalupe a voz en grito- que tienes a tu madre muriéndose de hambre y tú todo te lo gastas en mujeres y en drogas”. La bronca seguía durante unos buenos metros con todo tipo de barbaridades. Es inútil que el aludido apretara el paso; una vez fijado el objetivo las temibles hermanas no lo soltaban fácilmente: había que correr.

Eran las “Guadalupes“, dos trastornadas que hasta su incapacitación y residencialización vivieron en la calle Malconsejo. De cierto no se sabe mucho más. Amparándose en la confidencialidad de los datos, de Diputación solo he obtenido que Guadalupe estaba tutelada por la Fundación Feclem, especializada en la tutela de personas discapacitadas sin familia. Al parecer, la otra hermana falleció hace ya unos años. En Feclem tampoco aclaran más. Confirman el óbito, pero ni la edad, ni condición social, ni la extraña patología que padecía y que la llevaba a descarar a los segovianos de pro, los de toda la vida, cuyos dimes y diretes de algún modo inexplicable llegaban hasta las “Guadalupe” y de ahí, a la calle Real.

Siempre me pareció cosa de la maledicencia popular la consideración de “súper bien informadas” que el segoviano de a pie atribuía a la pareja. “La pequeña apunta y la mayor dispara”, decían. Lo cierto es que viéndolas en acción había dos tipos de viandantes, los que se ponían discretamente a la altura de la pareja atentos al espectáculo y los que huían como alma que lleva el diablo.

Yo era de los de pegar la oreja. Y lo que les digo. En general, las barbaridades que soltaban las Guadalupes respondían a una cierta base real, aunque tampoco es tan difícil acertar en algo cuando le das a todo. Recuerdo a un pobre hombre (bueno, no tan pobre), trincado de marrón frente al Cervantes al que pusieron de verde perejil tildando de estafador, ladrón, usurero… Luego resultó que el hombre si tuvo algún encontronazo legal por estafa. Trabajando para Atilano Soto le recuerdo verle aparecer una mañana en el despacho sofocado y alteradísimo. “Esto me pasa por ir a pie y no ir siempre en el coche”, se lamentaba. Acababa de tenérselas con las Guadalupes y nunca más le volví a ver tan alterado. Lo mismo les ha pasado a la mayoría de los segovianos de pro con los que he trabajado. Empresarios de postín, diputados, concejales…

De algún modo ellas atesoraban secretillos de familias segovianas de toda la vida (obtenidos a saber dónde o directamente inventados) que debidamente exagerados y dichos con resentimiento se convertían en verdaderos insultos, aunque ya les digo, la maledicencia segoviana en tiempos previos al Facebook daba por sentado que todo lo que dijera Guadalupe era la verdad y nada más que la verdad.

¿Cómo y por qué razón se convierte uno en el saca-vergüenzas oficial de la calle Real? No se sabe. La historia más extendida habla de que la pequeña era discapacitada y la mayor maestra, que vivían con razonable confort en la calle Malconsejo. Aunque desgarbadas no tenían mal aspecto; lucían ropa que en su día debió ser de taller de modista y andaban tirando a apañadas aunque con canas y descuidadas, detalles que avisaban de que algo en las hermanas no terminaba de encajar. No eran normales. Al parecer, una tragedia familiar acabó por enajenar a Guadalupe, que jubilada de maestra, no tenía ya más ocupación que pasear con su hermana y escarnecer segovianos. He oído otras mil historias, pero en lo que casi todos coinciden es en eso. Que algo trágico les salió al pasó y la antigua maestra reconvirtió en veneno verbal contra el prójimo probables desgracias personales.

Lo que está claro es que Guadalupe pertenecía a esa estirpe de seres marginales con derecho a todo. El loco sagrado, aquel al que le consentimos lo que no le consentiríamos a nadie más y que de algún modo forman parte del paisaje. Porque lo cierto es que nunca vi a ningún segoviano descararlas o decirles ni pío. Si un policía local pasaba en pleno broncazo muy sensatamente miraba para otro lado. Ya les digo, en verlas o se salía por patas o, como yo, se afinaba oreja atentos al chisme.

Para mí verlas era una expectativa de ruptura de la rutina. Gracias a las Guadalupes un sencillo itinerario se podía convertir en la anécdota de la jornada. Muchas veces me dije que hay que fotografiarlas, hay que pararlas y preguntarles quiénes son, qué les ha pasado. Poner en valor su condición de icono de un tiempo y de una época. Porque las Guadalupes del mundo lo son. Como las tiendas emblemáticas que el tiempo se llevó. Como válvulas de escape de esta vida monótona y adocenada que vivimos. Tal vez algún periodista más valiente que yo haya hecho los deberes. Todo lo que sé es que ya no están y que muchos segovianos al leer este obituario se dirán: “tanta paz tengas como descanso dejas”. Pero, y esto al final es lo que importa, lo dirán con un deje de tristeza. Porque detrás de Guadalupe Cuéllar Sacristán, muerta en un centro de la beneficencia pública no se sabe ni cómo ni a que edad, se intuye un ser inocente descalabrado por la vida.