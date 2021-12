El restaurador de origen italiano afincado en Segovia, Graziano Panzieri, ha fallecido este 2 de diciembre en Segovia, tras una larga enfermedad provocada por el cáncer con la que convivía desde hace años. Sus cenizas serán trasladadas a la Basílica de San Francisco de Asis, en la localidad de Asis, en Italia, su ciudad de nacimiento, en la que dirigió los trabajos de restauración del techo, derrumbado por un terremoto en 1997.

Sus restos mortales permanecen ahora en el tanatorio de Segovia y se celebrará una misa funeral este viernes, 3 de diciembre, a las 12.30 horas, en la iglesia de la Trinidad. La incineración tendrá lugar a las 16.00 horas en el crematorio Santa Teresa. Además, el sábado, 4 de diciembre, tendrá lugar, a las 10.00 horas, una misa solemne en la Catedral de Segovia, un templo en el que realizó multitud de intervenciones y con cuyos responsables pactó expresamente la celebración de este oficio religioso.

Panzieri tenía 49 años y era una persona muy querida en Segovia, convertida en su tierra de adopción hace más de dos décadas. Sabedor del carácter terminal de su enfermedad, Panzieri quiso despedirse con un mensaje colgado en su perfil de Facebook el pasado 19 de noviembre: “Llegué a este punto, cuando todavía soy capaz de razonar, me gustaría agradecer a todos los amigos y familiares que hace veinte años me vieron salir de Italia para comenzar otra aventura en España, se puede decir que mi vida pasó la mitad en Italia y media en España y quiero agradecer a todos los segovianos que me han acogido y ayudado, sobre todo a la familia política y amigos, que me han tratado como uno de ellos, tantas veces haciéndome sentir especial. Un agradecimiento particular a Segovia, a sus bellezas, a sus monumentos, a su luz que hicieron más felices los días. Cómo puedo por último no agradecer a mi familia que estuvo cerca de mí, que aceptó y apoyó mis decisiones no siempre fáciles de comprender. Que mis cenizas puedan volver a la basílica de San Francisco de Asís me parece un acto generoso y precioso y es la prueba de mi vocación y vínculo que tengo para Asís, para San Francisco y para la restauración, que hasta aquí me trajo”. El mismo Panzieri ha pedido a sus familiares que mantengan abierta su cuenta para que amigos y conocidos puedan hacer comentarios tras su muerte.

Centenares de restauraciones

Sumamente implicado en la conservación del Patrimonio histórico, fue autor de la restauración de la figura de la virgen que ocupaba la hornacina Este del Acueducto, hoy expuesta en el Museo de la Casa de la Moneda —en cuya restauración también también trabajó— y sustituida por una réplica en el monumento romano en cuya creación también intervino.

En sus más de 20 años afincado en España, Panzieri ha trabajado en multitud de restauraciones en diferentes puntos de España y de Europa encargados por las instituciones, bien como restaurador a título particular o desde su empresa, Restaurograma hispánica. Toledo, donde trabajó en la cúpula del convento de las Carmelitas, León y la provincia y capital de Segovia han sido su espacio de trabajo más habitual en España.

Entre sus últimos trabajos en Segovia, además de recuperar el esgrafiado de numerosas fachadas, figura la restauración de los pináculos y elementos exteriores de la antigua cárcel de Segovia, hoy Casa de la Lectura, el realizado en el sepulcro del Infante Don Pedro, pero en la misma Catedral llevan su firma las restauraciones en las capillas del Descendimiento, la Piedad o los Cabrera, pinturas como el cuadro de María del Salto o buena parte de las expuestas en el Museo Bajo Claustro, varios retablos o la escultura del Pantocrator. Igualmente, son numerosísimas las restauraciones en las que intervino en la provincia de Segovia.

Desde acueducto2.com queremos unirnos al dolor de los familiares y amigos de Graziano, cuya muerte nos produce un hondo sufrimiento.