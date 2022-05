10 Comments

Podría parecer que el titular de este artículo de opinión se refiere a la excelente noticia para los segovianos y para todos los españoles, de que el Consejo de Ministros del viernes haya aprobado el mecanismo excepcional para la bajada del precio de la electricidad, autorizado por la Unión Europea para España y Portugal (por eso se denomina excepción ibérica), que permitirá que el megavatio hora baje del entorno de los 210 euros de los últimos meses hasta los 130 euros. La reducción beneficiará a todos los consumidores y estará vigente durante un año. Pero verán como tiene otro sentido.

Ya que empecé por la electricidad, permítanme que remate la información de la medida aprobada por el Consejo de Ministros, después de la buena negociación del Presidente Sánchez, “después de que se aireara un poco” (recordaran el golpe de efecto que provocó Pedro Sánchez en el Consejo de Europa al salirse de la reunión y que sirvió para desbloquear las negociaciones), que posibilitará abaratar hasta un 30 por ciento la factura de la luz de los segovianos y que supone la primera vez que esto se aplica en la UE. Cuando piensas en la ciudadanía, se deben aplicar medidas excepcionales en momentos excepcionales pensando en quien más lo necesita.

¿Se acuerdan los años de gobierno del PP de Rajoy y la crisis desde 2011? En ese momento las “medidas excepcionales” eran decir que había que hacer recortes, que no había dinero y que cada uno se buscara la vida (resultado mayor brecha social, menos servicios públicos de calidad y los que más tienen multiplicaban sus beneficios). Por cierto, también rescatar bancos sin que se devuelva el dinero del rescate, tener funcionarios públicos para hacer “seguimientos patrióticos” o eliminar “pruebas delictivas”, corrupción que sigue sufriendo condenas, y las que quedan, etc.

No me quiero desviar, lo importante es que el Gobierno de España sigue en tiempos difíciles volcado en ayudar a la ciudadanía, ya que con lo aprobado se abaratará el recibo de la luz a todos los ciudadanos, a las familias, los hogares, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos y, de forma muy relevante también, a la industria.

En grandes líneas, la fórmula aprobada por el Consejo de Ministros consiste en una limitación en la referencia del precio del gas a la hora de vender al sistema eléctrico. Ese tope se iniciará en 40 euros el megavatio hora durante seis meses y se incrementará después, mes a mes, hasta alcanzar un promedio de 48 euros. Gracias a esta limitación, el precio medio de la electricidad caerá de forma importante hasta el entorno de los 130 euros el megavatio hora en promedio a lo largo del año, frente a los 210 euros del primer trimestre de 2022 (y con picos mucho más elevados como todos recordaremos en el pasado). Supone un importante escudo ante posibles nuevos incrementos de los precios internacionales de la energía en un contexto tan sumamente complicado como el actual marcado por la continuidad de la invasión rusa de Ucrania y además permitirá una bajada del IPC.

Lo que creo que es más que una “excepción ibérica” una “excepción española” es la actitud de la derecha y la ultraderecha de Vox (los amigos de Putin) que ante medidas tan importantes para el bienestar de la gente, buscan sólo enfrentamientos estériles o disculpas peregrinas para no apoyarlas. Ahora eso sí, lo disfrutan sin rubor, porque si es tan nefasto lo coherente sería devolver esas ayudas, ¿no creen?. Si no lo apoyas parece lógico que devuelvas los 0,20 euros por litro al precio final de gasolina y gasóleo, las cuantías beneficiados de la bajada de impuestos en la factura de la luz: reducción del IVA del 21 % al 10 % la suspensión temporal del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, y la bajada del impuesto especial sobre la electricidad, llevándolo al mínimo permitido por Bruselas al 0,5 %. Realmente penoso que no les de vergüenza salir a la calle y encontrarse con tanta gente a la que perjudican.

Pero claro ahora me pregunto, ¿los diputados segovianos de PP y Vox, señores Postigo y Jiménez votaran en contra de la convalidación del Real Decreto Ley que garantiza una rebaja del recibo de la luz a los hogares segovianos, pero también a nuestras empresas en un contexto tan complicado como el actual? Veremos.

La “excepción española” también se agrava cuando PP y la ultraderecha de Vox han votado en contra de las ayudas de 450 millones de euros para el sector del transporte; o de las ayudas para un sector tan importante en nuestra provincia como es el agro ganadero (que celebra su festividad, San Isidro y aprovecho en felicitar), o del incremento de un 15 por ciento de la prestación del Ingreso Mínimo Vital de abril, mayo y junio, lo que beneficiará a más de 1.000 segovianos; de las mejoras del bono eléctrico del que ya se benefician más de 4.000 segovianos; de limitar al 2 por ciento la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler de vivienda; o de la puesta en marcha de una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones y de la extensión del plazo de vencimiento de estos créditos que beneficia ya a los titulares de los casi 4.400 préstamos concedidos en Segovia por un importe de más de 431 millones de euros avalados.

Empadronamientos

Si no fuera poco, la excepción, ya se copian hasta los ejercicios de “filibusterismo político” al empadronar políticos de forma alegal, muy alejados de las circunscripciones en donde se quieren presentar y por lo tanto de la realidad de cada zona para beneficiarse de conseguir un escaño, como sucede con el senador paraca vitoriano, Sr. Maroto en Sotosalbos (Segovia), la procuradora autonómica paraca vallisoletana de Vox en Segovia, Sra. Suárez o ahora la alicantina-madrileña, Sra. Olona de Vox en Salobreña en la provincia de Granada (en la casa del presidente de su partido) donde ya era diputada paraca (sin estar empadronada) y ahora se empadrona como requisito imprescindible para presentarse a las elecciones autonómicas andaluzas y conseguir un escaño.

Si a esto le añadimos que en el gobierno popular-franquista de Castilla y León, aumentan cargos (eso si mayoritariamente masculinos) y el vicepresidente de la junta, no tiene gestión que hacer, en muchas ocasiones me pregunto, ¿se imaginan si esto lo hubiera realizado algún cargo socialista o de izquierdas? Lo sé, en este caso abrirá telediarios, tertulias, generaría editoriales, las redes echarían humo, etc.

¿Excepción ibérica o española?