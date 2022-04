Evangelistas organizan la primera procesión no católica en Segovia

A la Junta de Cofradías de Segovia le ha salido un competidor. La iglesia La Casa del Señor de Segovia, adscrita a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, organizaba el pasado domingo su particular procesión por las calles de Segovia. Es la primera vez en la historia de la Semana Santa segoviana que un culto evangélico organiza una procesión, en esta caso festiva por la Resurrección de Jesucristo. “La procesión del domingo no fue un acto momentáneo de religiosidad sino una expresión de alegría, que nos recuerda que podemos conocer a Jesús durante todo el año”, explicaban los organizadores. La procesión salió de la Plaza Mayor a las 20:00 horas, descendiendo por la Calle Real, y finalizó en el Azoguejo, contando con un centenar de fieles que no pararon de entonar cánticos de alabanza precedidos por una pancarta con el lema ‘Jesucristo resucitó’.

Comparte en tu WhatsApp Author: Redacción Acueducto2 es gratis. Si te gusta lo que hacemos, ayúdanos difundiendo nuestros noticias, pinchando en la publicidad de tu interés y compartiendo nuestras noticias por Whatsapp y redes sociales. Gracias. Share This Post On Google

Facebook

Twitter