Empieza Titirimundi: “Ya volveremos a disfrutar de la calle”

La trigésimo cuarta edición de Titirimundi ha iniciado su actividad este 22 de septiembre con el espectáculo Vida, del artista Javier Aranda, en un teatro Juan Bravo repleto de calvas en los espacios destinados al público. Las medidas de protección contra la covid 19 han impuesto que sólo se pudiera disponer de 92 de las 410 localidades disponibles y además, no se han vendido todas las entradas para la premier. Una extraña sensación para el estreno de una edición en la que las reducciones de aforo dejan en sólo una sexta parte de lo habitual la previsión de venta de entradas en los seis días de celebración cultural.

La directora del Festival, Marian Palma, mostraba positivismo en cada una de sus declaraciones públicas. Que si “la celebración es que se celebre el Festival”; que si “ya se acaban los nervios una vez que todo está en marcha”; que “el espíritu de Titirimindi está allí donde se celebra un espectáculo”.

Y es que, en la organización —y en cualquier seguidor asiduo del Festival— pesa la ausencia del espíritu festivo de los títeres en las calles, aunque para consuelo de eso está la última frase de la directora, posiblemente pensando en mayo próximo: “Ya volveremos a disfrutar de la calle”.

Entre tanto, el programa del año de la pandemia contiene una oferta de 90 espectáculos a cargo de un total de 21 compañías, españolas o afincadas en España con todas las disciplinas del títere que desarrollarán sus propuestas en 15 espacios de la ciudad. Hay además extensión a la provincia, aunque esta vez sólo llegará a la mitad de los pueblos que el año pasado: 26.

“Las compañías me dicen que están encantadas. Algunas no han actuado desde marzo”, volvía a comentar Palma, orgullosa de haber podido mantener los acuerdos “establecidos con mucho tiempo” con varias de las compañías asistentes y comprometiendo para “próximas ediciones” los que finalmente no han podido cumplirse con un buen número de agrupaciones.

Desde casa y a través del ordenador se podrán seguir los talleres pro streaming destinados a profesores para que apliquen en sus aulas su propio Titiricole y la campaña escolar.

Titirimundi tiene un presupuesto superior a los 400.000 euros con el Ayuntamiento de Segovia y la Junta como patrocinadores principales y las aportaciones de Diputación y otras administraciones y firmas comerciales.