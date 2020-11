Definitivamente está siendo un gran año para el escritor segoviano aficnado en Madrid Alberto Olmos. En 2020 ha publicado una recopilación de artículos publicados en su blog Mala Fama, en el digital El Confidencial, y una aclamada y desmitificador novela sobre la paternidad, Irene y el Aire. Ahora le llega el premio de periodismo David Gistau, dotado con 10.000€ y convocado por los grupos editoriales Vocento y Unidad Editorial.

El premio le llega a Olmos (Fuentepelayo 1970) por su columna Cosas que los pobres deberían saber: instrucciones para cuando lo pierdas todo, publicado en El Confidencial en mayo de 2020. Un buen ejemplo de su prosa punzante, irónica y salvajemente libre. “En cualquier caso, asuma que a mí me da completamente igual todo”, explicaba en una entrevista en acueducto2.

En su columna, Olmos no deja títere con cabeza con lo que él llama “pijerío de izquierdas“, una crítica radical al postureo por parte de un, en el fondo, izquierdista que denuncia el fariseísmo de tanta política para “los pobres” desplegada por gentes que lo son todo menos pobres. Y para muestra este extracto:

“Cuando sea pobre, notará de pronto que el mundo no está hecho para gente como usted. Por ello, la primera providencia del pobre es una actitud: no puedo comprar nada y, por lo tanto, no quiero comprar nada. Los escaparates, las marquesinas de los autobuses y las alegrías consumistas ajenas se confabularán contra su obligada austeridad, y durante el primer año (pongamos) realmente le será difícil no hacer gasto. Pero no se preocupe, pasados 12 meses, usted podrá salir a la calle como un fantasma fiduciario, atravesará los escaparates, se volverá invisible y los taxis le parecerán coches blancos tuneados a lo tonto. Esperar el autobús no tendrá secretos para usted. Bajará de casa justo cuando esté llegando.