El retraso en las obras del Cat puede costar 125.000 euros a la empresa

El retraso acumulado en las obras de terminación definitiva del edificio del Cat puede acabar costándole a la empresa contratada para su ejecución, Rogasa Construcciones y Contratas, 125.000 euros en sanciones por su “cumplimiento defectuoso del contrato administrativo”. El edificio debería haberse entregado totalmente terminado el pasado 8 de enero y sin embargo, se contempla ahora la nueva fecha del 28 de febrero para la entrega.

La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Segovia ha aprobado este 20 de febrero la apertura del expediente de imposición de penalidades a la empresa que contempla distintas posibilidades de sanción por distintos incumplimientos en distintos grados.

La demora en la entrega de la obra podría penalizarse con 1.824 euros por cada día de retraso en la entrega, 93.024 euros si finalmente se da por finalizado el trabajo el próximo 28 de febrero.

Además, se considera muy grave el incumplimiento de la implantación del sistema de control de seguimiento de la obra, al no haberse realizado las condiciones pactadas que incluían el desarrollo de una plataforma on line que no se ha creado, por lo que se propone una penalización de 15.208 euros. También está bajo el mismo grado de gravedad y la misma propuesta de sanción, 15.208 euros, que la empresa no haya justificado el presupuesto destinado al plan de control de calidad.

Tiene carácter leve en el expediente el incumplimiento relativo al retraso sin justificación de la información referida a los suministradores y subcontratistas de la obra, que en este caso supondría 1.520 euros.

La suma total, si se aplican todas las penalidades, asciende a 124.960 euros.