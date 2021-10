Nueva tormenta política en El Espinar. En un contundente comunicado el PSOE de Segovia denuncia que Javier Figueredo, alcalde de El Espinar ha destinado “los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género a una Asociación de Vox”.

“Yo me lo guiso, yo me lo como, debe ser el lema de la concejala de Asuntos Sociales de este Ayuntamiento [la presidenta de Vox en Segovia Montserrat Sanz] que sin ningún escrúpulo por su parte se ha gastado el dinero del Pacto de Estado para la lucha contra la Violencia de Género (que su partido dice que no existe) en actos organizados por una asociación a la que ella misma pertenece”, denuncian los concejales socialistas. Una irregularidad de la que culpan “única y exclusivamente” al alcalde. “El señor Figueredo ha permitido que el dinero procedente del Gobierno de España para luchar contra la Violencia de Género, para educar en igualdad y con destino a todos los vecinos del municipio, se haya gastado para financiar una asociación cuyos miembros son integrantes de VOX, partido que niega dicha violencia, y que en nuestro municipio se atrevieron a presentar una moción para derogar la ley que protege a las víctimas”. Cabe recordar que Vox y PP, junto con Ciudadanos, forman mayoría en El Espinar, siendo precisamente la portavoz de Vox, Montserrat Sanz, la concejala de Asuntos Sociales y que en lo que va de mandato se ha mostrado reiteradamente partidaria de modificar las referencias a la “violencia de género” por las relativas a “violencia familiar”.

Vox: el PSOE miente

¿Pero en qué se ha sustanciado la supuesta derivación de fondos del pacto de Estado a la asociación de Vox o próxima a Vox? La nota no lo aclara pero concejales socialistas admiten que se refieren a una jornada deportiva, realizada el 26 de septiembre, y en la que colaboraba la Asociación Mujeres y Hombres por la Igualdad (AMHI), juntamente con clubs deportivos y patrocinada efectivamente por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, según se desprende del cartel anunciador del evento. Una jornada –El día del deporte por la igualdad– en la que se invitaba a chicos y chicas del municipio a disputar partidos de fútbol 7 y que fueron obsequiados con mochilas y merchandising adquiridos por el consistorio con cargo a la partida financiada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Según explican tanto el alcalde como Montserrat Sanz, esa fue la relación de la jornada con el pacto de Estado, la distribución a los chicos participantes de mochilas, negando categóricamente que tanto AMHI como ninguna otra entidad colaboradora recibiera ni un duro por participar en el acto. “Mienten y lo saben perfectamente, todas estas partidas están justificadas y no tienen más que pedir los justificantes de gastos para comprobarlo”, señala la concejala de Vox. “Es más, saben perfectamente que todas las ayudas a este tipo de entidades están congeladas y sin pagar desde 2019. AMHI no ha recibido ni un euro del ayuntamiento”, declaraba Sanz al tiempo que añadía que estudiarán tomar medidas legales. Asimismo Sanz, que además es presidenta de Vox en Segovia, se desvincula de la asociación. “AHMI no tiene nada que ver con Vox”.

En el caldeado ambiente político de El Espinar, el PSOE parece haberse pasado de frenada convirtiendo en un supuesto caso de derivación de fondos públicos lo que no era sino una distribución de merchandising institucional a un grupo de chavales movilizados por diversas entidades locales. Otra cosa será explicar qué pinta AMHI como colaboradora de un evento patrocinado por el pacto de Estado. Una entidad, AMHI, que aunque Sanz desvincula de Vox diversos concejales consultados insisten en que “es público y notorio que fue promovida por la propia Sanz y en cuya dirección están no pocos integrantes de su candidatura”.

En 2021 El Espinar recibió unos 2.000€ del pacto de Estado, un acuerdo por el cual se asignan anualmente fondos a las entidades locales para organizar eventos y actividades contra la violencia de género. “Normalmente dedicamos a actividades escolares estos fondos, así ha sido otros años pero este con el covid, no se han podido realizar”, dice Sanz.

Pleno municipal

La denuncia socialista se sucede tras la celebración de un pleno, el 6 de octubre, en el que se aprobaron los estatutos de la Asociación Reserva de la Biosfera (conjunta con La Granja y Diputación), así como una reestructuración de la aún inédita en cuanto al funcionamiento Mancomunidad de Los Ángeles de San Rafael, la controvertida entidad impulsada desde El Espinar para separar las inversiones de agua a la urbanización de las del resto del municipio, y que sigue a la espera de visto bueno de Confederación Hidrográfica para operar. Asimismo, también se aprobó una moción del tripartito por la sanidad rural, moción que contó con la abstención del PSOE y el voto en contra de IU.