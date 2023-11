27 Comments

La ex-alcaldesa de Gomezserracín (Segovia) y militante del PP Laura del Río, se daba de baja del PP poco después de que fuera advertida por la dirección provincial del partido de la apertura de un expediente de expulsión contra su persona por verter salvajadas a cuenta de Pedro Sánchez en las redes sociales.

En concreto, el 14 de noviembre, Del Río publicaba en su perfil de Facebook: “¿Alguien está pensando que no hay mayor hijo de la gran putísima que el que está en funciones hasta el jueves (Pedro Sánchez)? Un tiro en la nuca se merece… (que me bloqueen Facebook, me importa una mierda)”.