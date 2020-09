El ‘otro’ Titirimundi se aleja de la calle

Titirimundi ha hecho oficial su programa este 2 de septiembre para anunciar un “festival de otoño convertido en una primavera discreta”, en palabras de la directora, Marián Palma, resignada a la obligada renuncia al espíritu mismo del evento precisamente para poder garantizar la edición de este 2020 en el que se barrunta un Festival absolutamente distinto a sí mismo. No habrá teatro de calle; no habrá cercanía del público; no habrá decenas de personas mirando al tiempo; no habrá colorido al aire libre.

La 34 edición del Festival Internacional de Títeres de Segovia tampoco será internacional aunque hay cuatro formaciones extranjeras en el programa, pero todas “viven” en España.

En total serán 21 compañías dispuestas a desarrollar 89 funciones en 15 espacios de la ciudad, todos con puertas. La Alhóndiga, la sala Julio Michel de la Cárcel; el palacio de Quintanar; la Casa de la Moneda, el jardín de Zuloaga o el Torreón de Lozoya son parte de esa lista de lugares en los que se mantendrán distancias de seguridad —Palma dice que queda la “cercanía emocional”— se obligará al uso de geles y mascarillas e incluso se apuntará el nombre y el teléfono de los asistentes por si fuera menester facilitar el trabajo de los rastreadores.

Habrá además presencia de títeres “en todas las formas del arte de la marioneta”, según recalcó Palma, también en la provincia, con 40 actuaciones programadas y un par de incursiones a la región. Por el contrario, tampoco habrá campaña escolar, titiricole, sino el frío sucedáneo informático de tres pases transmitidos a los colegios y a la unidad de Pediatría del hospital a través de streaming.

El programa se desarrollará del 22 al 27 de septiembre (puede consultarlo íntegramente aquí) y la venta de entradas se abrirá el próximo 10 de septiembre sólo online o en el Centro de Recepción de Visitantes. No habrá venta en la puerta salvo en el caso de los espectáculos del Juan Bravo, que será el único recinto que abrirá la taquilla.

En la presentación oficial, los representantes de las instituciones “colaboradoras” —las cuatro administraciones— coincidieron en la necesidad de mantener el evento cultural en el que la Junta y el Ayuntamiento invierten 100.000 euros cada uno, 50.000 más la Diputación en su convenio particular de extensión a la provincia y “hay solicitadas ayudas del Estado” que no se han concretado.