El poemario «Visiones» obra del obispo de Segovia, César Franco, ha obtenido el XLIII Premio Mundial ‘Fernando Rielo’ de Poesía Mística, con una dotación de 7.000€, la edición de la obra y una medalla conmemorativa. La obra ha sido seleccionada de entre 268 poemarios procedentes de 22 países.

Un regalo de cumpleaños pues coincide con el 75 aniversario de Franco, lo que pasa por presentar la renuncia al puesto ante el papa Francisco, que tiene ahora la potestad de prolongar o no el mandato por más tiempo.

El acto de entrega del premio tuvo lugar en la tarde del 15 de diciembre, presidido por el Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA), Santiago García-Jalón de la Lama. Contó con la intervención del presidente de la Fundación Fernando Rielo y del Premio, Luis Casasús Latorre; el secretario Permanente del Premio, José María López Sevillano; el crítico literario y filólogo, David Gregory Murray; la escritora Isabel Bernardo Fernández, y el poeta Miguel de Santiago Rodríguez.

Mirada de Dios

Una vez conocida la deliberación y el fallo del jurado, nuestro obispo expresó el honor que supone recibir este premio: “Lo acojo como una gracia más; me presenté por la insistencia de un amigo poeta. Yo no soy místico, soy cristiano y en estos poemas trato de la ayuda que la poesía lleva aneja a la vida. El título -Visiones- hace referencia a la percepción y contemplación. Se trata de lo que la fe me permite ver con los sentidos y he querido plasmar lo que veo y cómo lo veo desde la mirada de Dios”. Su intervención concluyó señalando que su poesía parte de lo inmediato, camina por la observación y termina en la fe. “El libro ofrece visiones terrenales y celestes que ofrezco a los que, como yo, experimentan que la fe es, a la vez, clara y oscura”, explicó el obispo de Segovia.