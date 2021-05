El mantenimiento de las zonas verdes de Segovia costará 1.044.854 euros anuales, según consta en el pliego del nuevo contrato del servicio que prepara Medio Ambiente en el que se incluyen nuevas zonas de actuación, una ligera ampliación de la plantilla de trabajadores e importantes requerimientos de calidad, medioambientales y de sostenibilidad. De hecho, la adjudicataria tendrá que incluir en su oferta un Plan de gestión contemplando esos aspectos.

El nuevo contrato de “zonas verdes y arbolado de alineación” afecta a 235.255 metros cuadrados de espacios de jardinería convencional, de los que 127.000 metros cuadrados son nuevas zonas respecto a lo que contemplaba la actual concesión. La adjudicataria deberá atender además 339.543 metros cuadrados de jardinería periurbana, con un incremento de 19.802 metros cuadrados, y 3.234 unidades de arbolado de alineación.

De forma habitual se atienden las laderas de la Muralla norte y el entorno del paseo de Santo Domingo, San Nicolás – Paseo del Obispo-San Cebrián, Santiago – San Juan de la Cruz, el parque del Cementerio, Las Arenas, Parque del Peñascal, Padre Claret- Juan de Borbón, Sector I- Plaza de toros, San José, Depósitos – Valdevilla, Nueva Segovia, Dehesa del Alto Clamores (Cantera de las Romeras-Lago Alonso), Juan Carlos I, Obispo Quesada, Conde Sepúlveda, Ezequiel González, Carretera Villacastín, La Fuentecilla, Vía Roma, Coronel Rexach-San Antonio El Real, El Salvador, mientras que ahora se incorporan varias rotondas, diferentes áreas de Vía Roma – Carretera de Soria, Padre Claret, San José, Nueva Segovia y Albuera e incluye también mejoras de la tipología de mantenimiento de algunos espacios libres de San José y Nueva Segovia.

Una veintena de trabajadores

La adjudicación del servicio implica la contratación de una veintena de trabajadores, uno más de los estipulados actualmente, además de tres puestos temporales como refuerzo en el periodo estival. Además, se creará una bolsa de empleo que fomentará criterios como la incorporación de jóvenes y mujeres, así como de personas procedentes de colectivos en riesgo de exclusión o desfavorecidos.

El contrato establece la obligación ineludible de la adjudicataria de mantener la plantilla fijada en todo momento y mantener unos costes salariales mínimos de 1.4 millones para los dos años en los que inicialmente se firmará el contrato, aunque con posibilidad de prorrogar dos mas.

La Concejalía se muestra estricta en otros aspectos como el de la igualdad y así, el adjudicatario deberá establecer medidas de favorecimiento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y fomentar una imagen con valores de igualdad, pluralidad de roles y corresponsabilidad, y adoptar políticas de igualdad en el trato y acceso al empleo, la clasificación, promoción, permanencia, formación y remuneración.

Métodos no químicos

En cuanto al uso sostenible de los productos fitosanitarios, se fomentará la gestión integrada y los planteamientos o técnicas alternativas, tales como los métodos sostenibles biológicos, los métodos físicos y otros no químicos. Se utilizarán medios químicos solo como último recurso imprescindible, priorizándose en este caso el empleo de productos fitosanitarios de bajo riesgo. En cuanto a desbroces y desherbados, se prohíbe el uso de glifosato y productos similares en todo tipo de lugares públicos del municipio, sustituyendo estos productos por métodos mecánicos y/o térmicos no contaminantes que no dañen la salud ni el medio ambiente.