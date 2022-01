La organización ornitológica SEO Birdlife publicaba en una nota de prensa de la información negativa por parte del ministerio de Transición Ecológica (MITECO) al proyecto de impacto ambiental vinculado a la gran planta de energía fotovoltaica proyectada por Iberdrola en la localidad segoviana de Anaya.

Es la FV Otero, promovida por Iberdrola, que se extenderá por los términos de Marazuela, Marazoleja y Anaya. Es el proyecto más ambicioso de energía solar en la provincia, para hacerse una idea, para su desarrollo se han agrupado terrenos de hasta 150 propietarios locales, con una inversión prevista de 220 millones de euros. La capacidad productiva de la planta podría abastecer una ciudad de 290.000 habitantes. Para su construcción Iberdrola prevé la contratación de 1.100 trabajadores entre empleos directos e indirectos.

El problema estriba en la negativa de Iberdrola a soterrar los 9,5 kilómetros de tendido eléctrico necesarios para conectar la planta con la red de distribución. En su lugar Iberdrola proponía un tendido aéreo con diversas medidas de minimización de impacto, habida cuenta que buena parte del tendido afecta a zonas ZEPA y ZEC de especial protección para aves, siendo territorio de “águila imperial ibérica y al milano real, ambas especies catalogadas En Peligro de Extinción, y supondría la destrucción de un valioso hábitat para especies de aves agroesteparias, uno de los grupos más amenazados en la península ibérica”, explica SEO Birdlife, que ya presentó alegaciones al proyecto y valora positivamente la negativa del ministerio a dar por buen el proyecto.

“Una declaración de impacto ambiental negativa no es una buena noticia, aunque suponga, como es el caso, una salvaguarda para la biodiversidad. Esta noticia no debería haberse producido porque no debería haberse planteado un proyecto de estas características, en el que quedaba claramente constatado el impacto ambiental crítico sobre espacios y especies amenazados. Una vez más, apelamos a la responsabilidad de los promotores para alejar sus proyectos de espacios de alto valor ambiental, y a las administraciones para dar directrices más claras sobre la ubicación más idónea de los mismos”, señalaban los portavoces de la organización.