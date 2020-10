17 Comments

Esta semana hemos conocido que Segovia ha sido, según Eurostat, la segunda ciudad de Europa con más exceso de mortalidad durante el pico de pandemia, tan solo superada por Bérgamo, la ciudad italiana que se hizo famosa por esa imagen donde una larga fila de camiones del ejército transportaba féretros de muertos por coronavirus.

En el fondo, no necesitamos que una estadística nos confirme lo que vivimos en nuestra provincia. Tampoco ninguna imagen (no comparto la idea de difusión de imágenes explícitas). Lo que sí necesitamos es que alguien asuma que hubo errores, no volver a cometerlos y poner todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir.

Y es que Castilla y León va camino, de nuevo, de convertirse en una de las Comunidades más afectadas por la crisis sanitaria. Es la primera comunidad en muertes durante los últimos 7 días, la cuarta con más casos diagnosticados, la ocupación UCI está apunto de saturar, y 3 de cada 4 camas en planta están ocupadas.

Mientras tanto, la Junta de Castilla y León lejos de lanzar un mensaje tranquilizador, de seguridad, de saber qué hacer, decide seguir la política de Madrid. Tan solo unas horas después de que Madrid lanzara el globo sonda del “toque de queda” Verónica Casado recogía el guante, decía que la Junta de Castilla y León ya lo había pedido la semana pasada (nada sabemos de eso), mandaba una carta oficial al ministerio solicitándolo, confirmaba la mala situación de Castilla y León, no encontraba explicación para la disminución de PCR y dos días después le valía, una vez más, para lanzar toda la artillería contra el Gobierno de España después de la reunión del Consejo Interterritorial.

Tampoco eran muy reconfortantes las palabras de la Consejera de Sanidad en el Pleno del martes. Utilizó lenguaje bélico para referirse a la pandemia como una guerra, con un sonoro silencio sobre los inhumanos daños colaterales, y apeló a “aparcar” las revisiones que no son importantes, a pesar de confirmar, que durante estos meses también se ha producido un aumento de mortalidad de otras patologías.

Un día después, la Junta de Castilla y León confirmó que los confinamientos perimetrales no estaban sirviendo, y con una tranquilidad un poco inquietante, en menos de 48 horas asimilábamos un toque de queda. Sí, un toque de queda, por parte de un Gobierno que hace tan solo unos meses afirmaba en una entrevista que “el ofrecimiento de Sánchez a las Comunidades Autónomas para que puedan solicitar el estado de alarma para sus territorios” no era la solución.

Y más allá de medidas punitivas y restrictivas ¿qué medidas constructivas se han puesto encima de la mesa? Cierre de consultas físicas presenciales, falta de médicos de Atención Primaria, falta de planificación en el inicio de las semanas previas al curso escolar, y falta de un plan de ocio alternativo que no esté ligado a nuestro “carácter mediterráneo”.

Y ¿qué hay de lo social? Lo más sangrante, puede que hayan sido las cartas amenazantes a perceptores de Renta Garantizada de Ciudadanía para solicitar el Ingreso Mínimo Vital con la coacción de retirarles la ayuda.

Aunque el resumen más perfecto del plan propositivo de la Junta de Castilla y León, fuera de confinamientos y toques de queda, ha sido el Plan de Resiliencia enviado al Gobierno de España para la percepción de Fondos Europeos. Y digo plan, por decir algo, porque se trata de un documento lleno de vaguedades y generalidades que no presenta ni un solo proyecto concreto. Y aquí quiero hacer mías las palabras de un amigo, el plan adolece de objetivos, de las tareas necesarias para conseguir esos objetivos, de responsables y de pasos para cada tarea, algo necesario para que las administraciones terminen haciendo lo que dicen, y no vender humo continuamente.

El Estatuto de Autonomía no está ahí solo para hacer una fiesta y conmemorarlo cada año, sino que además está para llevar acabo políticas en los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales, en su hacienda, en materia de vivienda, de fomento de la investigación, en políticas activas de empleo, en promoción de la igualdad, y en múltiples cuestiones que pueden servir para mejorar la vida de la gente. Nos facilita un marco de actuación propio en áreas clave para afrontar la crisis sanitaria, económica y social que tenemos por delante.

También nos proporciona ese marco de comunidad, y no en el sentido territorial del término, sino en el término humanitario, comunidad como conjunto de seres humanos. Y quizá este haya sido el mayor problema de los dirigentes políticos, a todos los niveles institucionales, no haber sabido explicar que la pandemia se afronta de manera colectiva, comunitaria (algo que sí pudo ver la mayoría de la ciudadanía) que la responsabilidad individual no es para con uno mismo, sino para con el resto, y que cuando una mariposa mueve sus alas, puede generar un efecto grande. Y en cierta manera, mucha culpa de esto, ha tenido el discurso de falsas “libertades” liderado por Vox, que llevó las cacerolas a la calle, en pleno Estado de Alarma.

En conclusión, Castilla y León tiene que empezar a tomar la iniciativa. Debe de dejar de mirar Madrid, tanto a la Comunidad como al Gobierno de España, e iniciar políticas propias que le permitan la verdadera resiliencia de nuestra territorio. Espero que el silencio de la consejera de Sanidad en su analogía bélica con respecto a los daños colaterales que supone una guerra, y el titubeo ante el desarrollo de política propia, no implique una política al estilo Ayuso de sacrificar al 1% de la población frente al 99% donde lo más importante sea salvar la economía, al más puro estilo Trump, y nos coloque en la falsa disyuntiva de economía o salud.