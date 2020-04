El después

Los aplausos de las ocho se han convertido en nuestro más sincero reconocimiento a todos aquellos que día a día contribuyen a que nuestro confinamiento pueda ser más llevadero, y que se exponen frente al virus para que podamos comer, ir a trabajar y ser cuidados.

Pero los aplausos no son suficientes, y aunque sean recibidos con agradecimiento y como ese pequeño chute de energía para seguir, la verdad es que tenemos que pensar en el futuro. Ahora puede parecer más lejano que de manera habitual, pero es hora de ir pensando en más que aplausos, y pensar cómo podemos contribuir para afianzar aquello que durante estas semanas se ha mostrado imprescindible a la par que vulnerable. Y aunque bien podríamos hablar de múltiples sectores y áreas que así se han presentado durante este tiempo, en concreto me refiero a la sanidad.

Los errores no debieran repetirse. Los recortes, la precariedad laboral y las privatizaciones no pueden volver a ser las protagonistas de nuestro sistema de salud. Si algo hemos aprendido de esta pandemia es la importancia de inversión en servicios públicos para que sean fuertes y capaces de hacer frente a situaciones de crisis sanitarias, sociales y económicas para proteger a las personas.

Atención primaria

En este caso debemos, en primer lugar, plantear el refuerzo de la Atención Primaria. Y en primer lugar porque será quien haga el seguimiento de la evolución de todas las personas que hayan sobrevivido a la enfermedad, así como de otras patologías crónicas que no hay que olvidar siguen presentes.

La Atención Primaria en nuestra Comunidad ha sido una de la más salpicadas por los recortes. Desde 2010 hasta 2018 (son los presupuestos que están en vigor todavía) el presupuesto en Atención Primaria ha disminuido en más de 100 millones de euros, lo que supone más de un 5% de recorte en los últimos ocho años.

A nivel provincial la cosa tampoco mejora mucho. Segovia es junto con Salamanca y Burgos las provincias donde mas ha disminuido el gasto en Atención Primaria y también se encuentra el top 3 de provincias donde menos gasto se dedica por habitante.

Pero ya no es solo que se presupueste menos que hace ocho años, sino que además también se ejecuta menos. Desde 2010 hasta 2018 casi 90 millones de euros han dejado de ejecutarse en nuestra provincia, de los cuales el 64% corresponde a gastos de personal.

La disminución presupuestaria no sorprende si tenemos en cuenta que el número de profesionales desde 2008, año del comienzo de la crisis económica en nuestro país y del período de grandes recortes, también ha disminuido. En concreto en nuestra provincia, según datos del propio Sistema Nacional de Salud se han perdido desde 2008 el 4,8% de profesionales de Atención Primaria.

Todos estos datos en realidad no sorprenden. En nuestro caso la Junta de Castilla y León, aunque también hay que hacer mención al Ministerio, pero muy especialmente la administración autonómica por ser la responsable de la competencia de Sanidad, nunca ha tenido interés en “fidelizar” a nuestros grandes profesionales, ahora distribuidos en miles no solo en España, sino también en el mundo.

Inversión

Y por eso es tan importante pensar en el después. En cómo hacer frente desde el punto de vista sanitario no solo a las secuelas de este virus, sino al resto de enfermedades que siguen ahí y que debemos de controlar. Y el después pasa, por no prescindir por ejemplo de trabajadores que han luchado en primera línea contra el Coronavirus de manera inminente. El después no pasa por un aplauso a las 20:00 y un despido a las 20:10. El después no pasa por contratos precarios de días y semanas. El después no pasa por la privatización de servicios no sanitarios dentro de los centros de salud. Y el después de no pasa desde luego por una planificación en función de los votos que uno pueda obtener centralizando recursos y soluciones.

Sin embargo, el después sí pasa por más inversión pública, por más cuidado de nuestros profesionales sanitarios y no sanitarios dentro de los centros de salud y hospitalarios. Por devolver el control público de todos aquellos servicios externalizados que solo buscan el beneficio económico y no el bien común. Y sí pasa desde luego por defender siempre la sanidad pública y universal.