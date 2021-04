10 Comments

El Congreso de los Diputados ha debatido una Proposición No de Ley del Partido Popular donde se instaba al Gobierno a revocar la decisión de Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) de no renovar la concesión de 3 pistas de esquí de la Estación de esquí de Navacerrada, en la vertiente segoviana de la sierra.

La iniciativa ha contado con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox, pero con la oposición de PSOE, Podemos y Bildu, entre otros, así como la abstención de ERC, por lo que ha sido rechazada.

El diputado Jesús Postigo aseguraba durante su defensa de la PNL que ha quedado patente “la desaparición total de la Estación de esquí, tanto en la vertiente segoviana como en la madrileña y, la desaparición de 250 puestos de trabajo, por no ser viable la de Madrid, sin contar con el funcionamiento de la segoviana”. Para Postigo “una decisión de tan importantes consecuencias sociales y económicas se debería haber tomado con el consenso del Ministerio, las dos Comunidades Autónomas, los municipios afectados y los distintos sectores y actores implicados, tal como está previsto en el patronato del parque nacional”.

“Decisión política, oscurantista y arbitraria”

Los parlamentarios populares consideran la decisión “política, arbitraria, oscurantista y unilateral”, que no viene avalada por informes técnicos y que incide en lo que consideran falsedades. Al respecto recuerdan que, contra lo que señala Parques Naturales de que el cierre venía a ser una imposición administrativa por la condición del Parque Natural, “la Junta fue especialmente cuidadosa, tanto en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque, para permitir que esta actividad tuviera cabida y fuera permitiera”. También consideran que no son de recibo los argumentos de masificación, dado que el aforo máximo permitido de las pistas no supera las 500 personas, así como la apelación al “cambio climático” como razón de fondo para el cierre. “Por lo mismo, habría que cerrar las 38 estaciones de esquí españolas”, concluía Postigo.