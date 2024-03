El ciclo primaveral ‘921 Distrito musical” llevará 13 actuaciones a la provincia

El ciclo ‘921 Distrito Musical’ creado por la Fundación Don Juan de Borbón, y que organiza junto a la Diputación Provincial, incluye 13 conciertos en su edición de primavera. El ciclo se desarrollará entre el 23 de marzo y el 22 de junio, en la capital segoviana y en nueve pueblos de la provincia.

Siete de las trece actuaciones programadas, van dirigidas a público infantil y familiar. El cartel de ‘921 Distrito Musical’ contempla conciertos para escolares, folclore infantil, música clásica o fábulas musicales, entre otras atractivas propuestas. Todas las actuaciones son gratuitas, de entrada libre hasta completar el aforo.

Segovia capital

La programación en la capital arrancará con Veleta Roja, uno de los platos fuertes de ‘921 Distrito Musical’, nominados a los Latin Grammy en varias ocasiones y premiados con la Medalla de Oro en los Global Music Awards. Serán los protagonistas también de una de las novedades del ciclo, los pases para grupos escolares en La Cárcel de Segovia, que tendrán lugar el 22 de abril, a las 11:00 horas y 12:30 horas, con inscripción previa. La agrupación musical con Aldo Méndez, Carlos Cano y Hernán Milla, fusiona narración oral, música y poesía en el arte de la improvisación y en el que, además, el público participa en el proceso lúdico y creativo. Veleta Roja no sólo abrirá el ciclo ‘921 Distrito Musical’, sino que también lo cerrará, en este caso, en Arcones, el 22 de junio.

La siguiente cita musical en la capital tendrá lugar en la Iglesia de El Salvador, el 18 de mayo, a las 19:00 horas. Actuará el Coro de niños de la Comunidad de Madrid y la Escolanía de Segovia, en una de las colaboraciones del ciclo. Dirigidos por la también segoviana Ana Fernández-Vega y Marisa Martín, interpretarán un repertorio individual y algunas obras conjuntas como ‘Sing for hoy’, ‘Clap yo hands’, ‘Ocens and stars’ y ‘Let me fly’.

Jesús Parra dirigirá un ‘Taller de juegos y folclore infantil’ en el Centro Cívico de Fuentemilanos, el 1 de junio, a las 19.30 horas. La doble vertiente de Jesús Parra como músico y maestro especialista en educación musical desemboca en este espectáculo multidisciplinar. De este modo, en el taller aprenderán cómo hacer música con cucharas y sartenes entre otros utensilios utilizados como instrumentos.

Cerrará la programación en la capital otra de las colaboraciones de ‘921 Distrito Musical’, la de la Capilla Renacentista del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria de Madrid. Actuará en el Santuario de La Fuencisla con ‘Los sonidos del pasado’, el 8 de junio, a las 20:00 horas.

Actuaciones en la provincia

La programación de ‘921 Distrito Musical’ por los pueblos comenzará en Fresno de Cantespino donde los pequeños podrán asistir al ‘Taller de juegos y folclore infantil’ de Jesús Parra. En el Centro de Visitantes de la localidad, el 23 de marzo, a las 19:00 horas.

El 6 de abril hay programadas dos actuaciones. Una en Bernuy de Porreros, en el salón multiusos, a las 19:00 horas, ‘El contrabajo estrellado. Fábula musical’ con Alberto Román y Adriana Gómez Cervera. En este espectáculo, la música tiene un componente pedagógico en un marco mágico con un entorno tierno donde el público familiar se sentirá mimado por los personajes y que se repetirá en Encinillas el día 20 de abril a las 19:00 horas.

La otra actuación del 6 de abril, en este caso, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Sanchonuño, a las 19:00 horas, propone un ‘Viaje entre cuerdas’ con el violinista Luis Segura y la pianista Anna Mirakyan. Interpretarán sonatas de Mozart, Ysaÿe y Grieg.

Otras de las artistas destacadas de ’921 Distrito Musical’ es la soprano Laura del Río que, junto al pianista Ricardo Francia, actuará en el Centro Cultural Julio Boal de El Sotillo (La Lastrilla), el 27 de abril, a las 20:00 horas, y en el Salón Las Pegueras de Aldehuela del Codonal, el 4 de mayo, a las 19:00 horas. Laura del Río ha ganado numerosos premios como el Concurso Internacional Tenor Viñas, el de Ópera de Tenerife o el Concurso Internacional Jóvenes Artistas Pedro Bote, entre otros.

La Plaza de España de Languilla acogerá el 11 de mayo, a las 19:00 horas, uno de los grandes espectáculos de ’921 Distrito Musical’, ‘La magia de los instrumentos antiguos’ de Ana Alcaide. Intérprete, compositora y productora, Ana Alcaide es una exploradora musical de tesoros escondidos que interpreta música con instrumentos antiguos de origen sefardí, de la tradición castellana o incluso sueca.

El quinteto de metales Segobrass llevará sus ‘Sones Ibéricos’ al Salón Antiguo de El Cubillo, el 15 de junio, a las 20:00 horas. Esta formación clásica inegrada por profesionales vinculados con Segovia, tanto la capital como la provincia, ofrecerán una selección de obras representativas desde el Renacimiento hasta la actualidad, en un viaje musical en el que, además, ponen en contexto cada una de las piezas.

El ciclo ’921 Distrito Musical’ culminará en su edición de primavera con los premiados Veleta Roja, con Aldo Méndez, Carlos Cano y Hernán Milla, en la Plaza Mayor de Arcones, el 22 de junio, a las 19:00 horas.