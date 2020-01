El cambio en la contrata de limpieza de la Diputación detiene la huelga

El 10 de enero, Limpiezas Gredos inició los servicios de limpieza en los diferentes establecimientos y residencias de la Diputación de Segovia, después de que se le adjudicara provisionalmente el contrato tras la renuncia pactada con la contrata inicial, Tempo, que acumulaba y acumula tres meses de nóminas pendientes. La nueva adjudicataria ha subrogado los 54 contratos de trabajadoras del servicio, que habían amenazado con una huelga ante la dilatación del proceso de cambio. Finamente, y según explicaba el diputado delegado del área, Jaime Pérez, no se ha sustanciado la convocatoria de huelga.

La renuncia de Tempo, que ya se anunció en el último pleno de la corporación, ha facilitado cerrar en tiempo récord un proceso de contratación de emergencia en una de las principales partidas de gasto de la Diputación, 1.162.000€ año. La dotación del contrato se ha incrementado en 100.000€ en previsión de una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional. Al competir en precios para la consecución de la contrata, la previsión salarial de Tempo topó con los incrementos aplicados en el SMI en 2019. Situación que indujo un déficit de tesorería con la acumulación de dos mensualidades y la extra de Navidad, que a fecha de hoy siguen sin liquidarse. Al respecto, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, recordó que desde la institución se ha paralizado el pago a Tempo de los haberes relativos a diciembre, al tiempo que existe una fianza que podría destinarse a cubrir las deudas.

De Vicente lamentaba la finalmente no sustanciada convocatoria de huelga, que hubiera sufrido la nueva contrata y la Diputación, al tiempo que recordaba que desde los sindicatos todavía no se habían sustanciado las demandas contra Tempo, paso previo para poder subsanar las deudas. A tal fin, sindicatos y empresa tenían previsto celebrar el 10 de enero acto de conciliación en el que la empresa no se ha presentado. “La huelga no está convocada como tal”, explicaba Pérez. Desde el área, se aborda ahora la redacción de un nuevo pliego ordinario que se confía con dejar listo a mediados de año.