Los trabajos a realizar son la sustitución de la caldera como un primer paso en la ejecución y sustitución de elementos de climatización en la instalación con una inversión en torno a los 100.000 euros, tanto en la nueva caldera, como los posteriores de sustitución de otros elementos, que ya no obligarán al cierre de la piscina, .

La concejala de Deportes, Marian Rueda, sostiene que gracias a estas actuaciones la piscina climatizada mejorará su rendimiento energético de tal manera que solo la sustitución de la caldera supondrá un ahorro en el gasto energético de un 20% con independencia de las lógicas mejoras vinculadas a la nueva maquinaria. Sin embargo, la misma edil advertía en septiembre que el IMD no descarta bajar la temperatura del agua para ahorrar si la nueva instalación no se traduce en una reducción sensible del consumo de combustible.