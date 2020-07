El 13% de los funcionarios del Estado en Segovia sigue con teletrabajo

Tres semanas después del fin de Estado de Alarma, la Administración General del Estado mantiene en Segovia al 13,6% de su plantilla, 175 funcionarios de un total de 1.022, en situación de teletrabajo o modalidad de trabajo no presencial. El porcentaje de “teletrabajadores” de Segovia está entre los más bajos de la región y menos de la mitad que de media registra el Estado en toda España, situado en el 29% de la plantilla.

El ministerio de Política Territorial y Función Publica se jactaba en una nota de la progresiva incorporación de funcionarios al trabajo presencial, recordando que “al comienzo del Estado de Alarma el trabajo presencial en la AGE solo representaba un tercio del no presencial (26.453 frente a 73.788). La modalidad presencial fue aumentando progresivamente hasta equilibrarse al final del estado de alarma con la no presencial. Al entrar en la nueva normalidad, el trabajo presencial vuelve a ser el prioritario, representando ya más del doble que el no presencial y con tendencia a seguir aumentando”.

El informe revela también que a fecha de 7 de julio hay en todo el Estado 1007 trabajadores (el 0.6% del total de 179.633) en situación de aislamiento por covid19 o sospechas. De nuevo la situación es notablemente mejor en Segovia, donde constan 3 trabajadores aislados, un 0.3% del total de la plantilla.