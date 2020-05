Dudas de última hora, ¿son las franjas horarias aplicables en Palazuelos, La Granja y el Espinar?

Bien se ve que el redactor del BOE no es de La Granja, sino, en la disposicion 4767 “sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria” no habría utilizado la chapucera fórmula de (art. 5): “Las franjas horarias previstas en este artículo no serán de aplicación a aquellos municipios y entes de ámbito territorial inferior al municipio que administren núcleos de población separados con una población igual o inferior a 5.000 habitantes”.

La incertidumbre es la siguiente. El Espinar, el Real Sitio, y Palazuelos suman más de cinco mil habitantes pero ninguno de ellos tiene un núcleo que supere esa población. Según se lea el redactado puede interpretarse que como no administran núcleos separados de más de 5.000 habitantes no están afectados por las franjas horarias. Todo el mundo puede hacer deporte (individualmente y guardando la distancia de seguridad) de las 6:00 hasta las 23:00. Este es el punto de vista de El Espinar, que a primera hora del 1 de mayo emitía un bando según el cual “las restricciones horarias no afectarían al municipio”. Explica el alcalde, Javier Figueredo, que desde la policía local se efectuó la pertinente consulta a la subdelegación y se les confirmó que no se veían afectados por las franjas horarias.

Administrativamente, el nomenclator del INE equipara entes territoriales con núcleos. Según esto, El Espinar cuenta con los núcleos de La Estación, San Rafael, Los Ángeles y El Espinar; Palazuelos consta de Palazuelos, Tabanera, Parque Robledo, Carrascalejo y Peñas del Erizo; El Real Sitio, con La Granja, Valsaín y la Pradera de Navalhorno, al no contar ninguno de estos “entes” con 5.000 habitantes, no sería de aplicación la restricción por áreas.

Pero también cabe entender lo contrario, dado que tales municipios administran núcleos de población separados con una población que, en su conjunto, suma más de 5.000 habitantes, sí están afectados por las restricciones horarias. Es el punto de vista asumido -parece ser- por el Real Sitio de San Ildefonso, que también emitía un bando si bien limitándose a recordar que el municipio tiene más de cinco mil habitantes, dando a entender por tanto que allí sí serían de aplicación las limitaciones. En Palazuelos de Eresma el consistorio está a la espera de aclaraciones para informar al vecindario.

Efectuada la pregunta a la subdelegación de Gobierno en Segovia ¡tampoco lo tenían claro! “Hemos enviado una consulta al ministerio”, explicaban a eso del mediodía fuentes oficiales. En la Guardia Civil remiten al redactado del BOE.