Degustaciones, magia y música en la Feria de Alimentos de Segovia

Las instalaciones de La Faisanera en Palazuelos de Eresma ultiman los detalles para acoger el próximo domingo, 24 de septiembre, la tercera edición de la gran Feria de Alimentos de Segovia de la Diputación; una cita que ya se ha instalado en el calendario de los productores y establecimientos de la provincia adscritos a la marca agroalimentaria de la institución provincial y también en las dependencias del campo de golf, que se han convertido en sede innegociable de la propuesta.

Por tercer año consecutivo se espera que más de tres mil personas visiten una Feria para la que está confirmada la presencia de cerca de una treintena de socios de la marca Alimentos de Segovia, que pondrán sus productos a la venta en las carpas situadas en el exterior de la sede social del campo de golf.

De este modo, las puertas de la Feria abrirán a partir de las 11:00 horas, entre los que habrá bodegas, cerveceras, panaderías, confiterías y pastelerías, chocolaterías, charcuterías y productores de embutidos, queserías, tiendas de alimentación, distribuidores de encurtidos y otros ya habituales de esta Caravana como Las Manitas de Sacramenia, Ahumados Perser, Espirulina Valsaín o Canniebas.

Mientras, de forma paralela a la exposición y venta de productos en las carpas, las actividades darán inicio a la misma hora con un taller de decoración de galletas para los más pequeños y a las 12:30 horas serán los mayores quienes tengan la oportunidad de participar en una demostración de cocina, con su correspondiente degustación de garbanzos.

Asimismo, como es habitual en este tipo de eventos, no faltará la música, que correrá a cargo del grupo No va Más, cuya actuación a partir de las 13:30 horas ejercerá de preludio al sorteo de dos cestas de Alimentos de Segovia con el que la Feria pondrá fin a la sesión matinal y se despedirá hasta las 17:00 horas. Será también un segundo sorteo de otras dos cestas de la marca de la Diputación el que cierre la tercera Feria de Alimentos de Segovia alrededor de las 20:00 horas, no sin antes haber propuesto a los asistentes disfrutar de un espectáculo de magia de Héctor Sansegundo a las 18:00 horas y de una cata-maridaje de vinos y quesos de Alimentos de Segovia a las 19:00 horas.