Cupón de la ONCE para la Casa de la Moneda

La Real Casa de Moneda de Segovia es la imagen del cupón de la ONCE del jueves, 23 de marzo. La alcaldesa de Segovia, Clara Martín y el delegado ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez, han presentado este cupón en un acto que ha tenido lugar en la Casa de la Lectura en Segovia, y en el que han estado acompañados por el vicepresidente del consejo territorial de la ONCE, Rodrigo Gonzalo, el director de ONCE en Segovia, Claudio Congosto, y por la concejala de Servicios Sociales, Ana Peñalosa, y el concejal de Turismo Miguel Merino

