12 Comments

Un día como mañana, de hace veinte años, Gabilondo nos despertaba hipando confusiones de estaciones, vagones y explosiones. Tardé una hora en llegar a la televisión donde trabajaba mi novia, periodista, con la radio dando entrevistas de lloros y gritos como un podcast de terror. Cuando volví a mi trabajo, mis compañeros del Ibex madrileño ya llevaban dos horas masticando “hijosdeputaetarras”. En la comida se me ocurrió decir que Otegui decía que ETA no estaba en eso y fui callado con un “ni se te ocurra”. Al día siguiente, ya con la evidencia de la autoría, fui a la manifestación con mis compañeros del PSOE. Se me ocurrió decir que era normal que todos pensáramos al principio en quien llevaba 20 años matando y fui callado con un “ni se te ocurra”.

Nieves Goicoechea anunciaba que el Partido Popular se reunió sin presencia de los mandos policiales ese viernes. En aquella reunión alguien dijo: “si es ETA, pasado mañana, mayoría absoluta”. En ese momento se jodió la convivencia. En esa frase. Esa fue la estrategia de Aznar, consentida por Rajoy y consumada por Acebes, con ese aire de abogado castellano de raya a un lado que me resultaba tan familiar y que esconde sus intenciones detrás de los crespones y las frases solemnes. Los muertos, los mutilados, los dramas, ya tal. El 14M secuestró al 11M. En esas 30 horas se creó la raya que todavía hoy nos divide. ETA a la izquierda, Cataluña y Euskadi a la izquierda, España a la derecha, Marruecos a la izquierda, Estados Unidos a la derecha, el ejército a la derecha, el feminismo a la izquierda, el Rey a la derecha, la Iglesia a la derecha, los nacionalismos a la izquierda, las empresas a la derecha, las víctimas de ETA a la derecha, las del yihadismo a la izquierda…como un reparto de un divorcio. Hasta los regalos de un tío extranjero o lo comprado a medias se repartió. Si alguien decía que nos estábamos perdiendo los matices, estaba perdido. Desheredado de los errores familiares.

La ambición de Aznar y la falta de escrúpulos del PP pintó la raya sobre la que llevamos 20 años construyendo un muro tan alto, que ya ni siquiera nos permite mirarnos a la cara. Zapatero soportó durante dos legislaturas las portadas sospechosas de El Mundo y las pontificaciones radiadas y Sánchez nació y creció a un lado de la raya.

Yo no estoy de acuerdo con los amnistiados y tengo muchas dudas sobre la amnistía. No soy ingenuo, sé que todo lo que se hace desde el poder es siempre, también, para mantenerlo, pero los errores que se cometen para la cooperación son siempre más perdonables que los de la confrontación.

Muchos de los que mañana, la misma rabia, la misma lluvia, achacan rupturas y ambiciones al actual gobierno, llevan 20 años proyectando aquellas 30 horas y aquellas mentiras sobre las que nunca pidieron perdón ni ayuda por joder la convivencia.