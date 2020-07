Cristina Montull, cuarta segoviana en la élite del fútbol sala

El Segosala Merkamueble sufrirá esta temporada una baja importante que dejará una mezcla de tristeza y alegría entre sus compañeras. Y es que su portera en los últimos años, Cristina Montull, pondrá próximamente rumbo a Majadahonda para seguir la estela de Estela García (Alcorcón, Selección Nacional), Elena González (Universidad Alicante) y Miriam Aragoneses (Fursi Atlético), guardametas segovianas que ya saben lo que es formar parte de un equipo de Primera División.

Para Montull, que se incorpora al FS Majadahonda, “el paso a Primera División era una oportunidad que no podía dejar pasar, a pesar de que, al tomar la decisión, en todo momento tuve en mente la situación en que quedaba mi equipo y, sobre todo, lo mucho que voy a echar de menos a mis compañeras”.

Antes de llegar al fútbol sala, Montull, entre cuyas mejores armas destaca un potente y preciso saque de puerta, probó primero en los campos de fútbol y más tarde bajo los palos del balonmano durante tres años. Después ha ido adquiriendo experiencia en distintos equipos, primero en el filial del Unami durante tres temporadas y desde hace cinco en Segosala, hasta convertirse en portera titular de las rojinegras. Esta campaña, con el equipo que dirige Agustín Pérez ha encajado 19 goles en 13 partidos, permitiendo a su conjunto ser el menos goleado de la Primera Regional Femenina de Fútbol Sala de Castilla y León. Además, Montull ha logrado marcar tres goles que han ayudado al Segosala a ser el único equipo invicto de su competición.

Para Agustín Pérez, “la marcha de Montull supone un contratiempo importante para los planes del equipo, pero al mismo tiempo un orgullo para el resto de la plantilla y para el club, además de un ejemplo para las más pequeñas, ya que llegar a la élite no es sencillo y requiere, además de talento, mucho trabajo; algo que ella ha aportado desde el primer momento en que llegó a Segosala”. Por ello, tanto el técnico como sus compañeras quieren desearle mucha suerte en su nueva andadura.

Por su parte, la guardameta no quiere irse sin “agradecer a Agus y a las chicas que hayan entendido mi decisión y que durante estos años hayan sido más que compañeras, amigas; además de experiencia en la portería, de este tiempo en Segosala me llevo viajes por España, torneos en otros países de Europa, momentos de mucha alegría tras las victorias y algún disgusto después de las derrotas, de los que también he aprendido y que pienso recordar siempre”. Por último, Montull quiere agradecer a Pedro Pérez y Miguel Ángel Herrero el trabajo y el tiempo invertido en la mejora de sus habilidades como portera y espera que, gracias a ellos y a su dedicación con la Escuela de Porteros del club, “pronto pueda haber alguna portera más que dé el salto a Primera División desde Segosala”.

Nota de prensa facilitada por Segosala