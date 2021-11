10 Comments

El debate político no ha estado brillante estos últimos días aunque los temas sí fueran de importancia vital para la ciudadanía. Debates y ruedas de prensa se han llenado de expresiones poco afortunadas que bien hubieran valido una reprimenda a más de uno en un ambiente menos formal.

El debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales nos dejó en el Congreso de los Diputados frases y expresiones como un “gilipollas” dirigido hacia la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, un “eso no me lo dices afuera” hacia el diputado de Compromís Joan Baldoví y números abucheos y murmullos.

En el Senado, una senadora del PP aseguraba que se estaba “persiguiendo a niños que hablaban en castellano en los recreos” y que se les “prohibía comer chocolate”.

En Castilla y León la cosa no mejoraba mucho. Una PNL del PSOE fue rechazada en la Mesa sin todavía saber muy bien el por qué, llamadas de atención constantes a procuradores en el último Pleno, enfado del Presidente y ruedas de prensa del portavoz de Ciudadanos prefiriendo “bombas de napalm” a juntarse con el PSOE.

Cabría preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, a este clima de tensión que parece predestinado a mantenerse en el tiempo y más con una más que probable convocatoria adelantada de elecciones en nuestra Comunidad que no pasa desapercibida a ninguna formación política.

No voy a decir eso de “todos los políticos son iguales” porque no es verdad. Ya afirmé que aunque no lo veamos sí existe esa política que mejora la vida de la gente y discursos llenos de contenido y verdad, aunque esos no suelen ser noticia. Pero sí que es verdad que a la política actual le falta verdad y le sobra prepotencia.

Un ejemplo de esto último lo hemos vivido, de nuevo, en la rueda de prensa del vicepresidente Igea después del Consejo de Gobierno que no solo utilizó la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León como si estuviera en la sede de su partido, sino que también la utilizó, una vez más, para hacernos creer que no vemos lo que vemos.

En la mañana del jueves se publicaban en redes sociales unas fotos donde se mostraba a personas de edad muy avanzada esperando a las afueras de un polideportivo en la provincia de Salamanca. Mientras se denunciaba esta situación con fotos incluidas para que no quedara ninguna duda, el vicepresidente ante la pregunta de una periodista por este hecho concreto contestaba con un “¿ha visto usted alguna cola de ancianos en un vacunódromo?”

Y similar cuestión ocurre con la normalidad en los consultorios. Desde hace tiempo, en concreto desde el mes de septiembre, se viene anunciando la normalidad en las consultas presenciales. Pues bien, a nadie que se haya metido en la aplicación del Sacyl para pedir cita médica le habrá pasado desapercibido el mensaje siguiente “desde el 2 de noviembre, es posible solicitar cita presencial para la atención pediátrica” lo que indica, con pruebas claras otra vez, que esa normalidad no existía.

Pero esto mismo ocurrió con los consultorios cerrados. La Junta juraba y perjuraba que no se había cerrado ningún consultorio mientras no parábamos de ver imágenes donde vecinos y vecinas de diferentes localidades se manifestaban por el cierre de esos consultorios que antes de la pandemia estaban abiertos.

El vicepresidente Igea también “reflexionó” en este último Consejo de Gobierno sobre la “degradación política” apuntando directamente a la actitud del PSOE. Puede que muchas veces las formas pierdan el contenido, eso no lo niego, pero la actitud no es el único ingrediente que desgasta la política sino que hace falta también una pizca de autocomplacencia de esa que últimamente gasta la Junta de Castilla y León para intentar hacernos creer que lo vemos no lo vemos o lo que es lo mismo y como bien lo define el refranero español, hacernos comulgar con ruedas de molino.