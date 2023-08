Comienza la XV legislatura; días ‘horribilis’ para Feijóo

El pasado 23 de julio se celebraron elecciones generales en nuestro país, con gran participación y la decisión de la ciudadanía fue clara: apostó por consolidar los avances sociales y la senda de crecimiento económico y no apostar por los retrocesos con derogación de derechos que Feijoo y Abascal proponían. El PSOE obtuvo, un millón de votos más que hace cuatro años y la suma de los dos partidos de gobierno son unos once millones de votos. Aprovecho una vez más en agradecer el apoyo de los segovianos/as que apoyaron al PSOE. Es un honor defender los intereses segovianos desde el Congreso.

Pero además según fueron pasando los días, se han demostrado otras evidencias. El PP, no ha dejado sus políticas de engaños masivos y cinismo político a raudales, obviando que no tenía posibilidades de gobernar, ya que no tiene interlocución con otros partidos políticos después de años de frentismo y falta de respeto a todo aquel que no hace seguidismo de sus estrategias de “tierra quemada”, enfrentamiento y odio. Y sobre todo de obviar la legitimación de la democracia parlamentaria española de base constitucional, que establece el art. 99 de muestra carta magna de 1978, un sistema de elección parlamentaria, para la investidura de presidente del Gobierno, en el pleno del Congreso de los Diputados, sin indicar nada de lista más votada u otros argumentos que la derecha solo utiliza cuando y donde le beneficia. A la vez que critican que pueda ser presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ellos han pactado con VOX hacer presidentes autonómicos como en Extremadura o más de 150 alcaldes/as en nuestro país, sin ser la lista más votada. En Segovia en los ayuntamientos de Cantalejo, Sepúlveda y Aguilafuente, por refrescar la memoria.

Conocimos después una reunión secreta de Abascal y Feijoo, y sus posteriores reacciones anunciando los votos de VOX a cambio de nada para apoyar al PP, de CC y UPN. El PP insinuando apoyos del PNV e intento de conversaciones con Junts, los independentistas. Asegurando que tenían ya confirmados 172 votos para la investidura de Feijoo y que solo necesitaban alguna abstención, incluso la del PSOE. Qué manera de generar expectativas, sin sustanciar o construir relatos sobre arenas movedizas sin soporte.

Pero después de la sesión constitutiva del parlamento el pasado jueves día 17 de agosto y la elección de la Presidencia y la mesa del Congreso, observo la desesperación de Feijoo. La evidencia es que VOX no da sus votos gratis a Feijoo, ya que quería un asiento en la Mesa del Congreso, que Feijoo no se entera de lo que tiene entre manos ya que no sabia que Vox votaría a sus candidatos hasta que lo vio con sus propios ojos en el escrutinio. Además su secretaria General, Cuca Gamarra, se llevó un soberano revolcón parlamentario, perdiendo la votación de elección de presidenta del Congreso, con 139 votos frente a los 178 (dos por encima mayoría absoluta) de mi compañera, Francina Armengol. Para finalizar su mal día y torpeza parlamentaria, las dos formaciones políticas que sustentamos al gobierno de coalición, PSOE y SUMAR tenemos mayoría absoluta en la mesa del Congreso (5 miembros de 9). Por cierto, que Mañueco borrara su twett de felicitación a la nueva Presidenta del Congreso, es otro síntoma de falta de respeto institucional.

Se palpaba en el ambiente de la bancada popular, con caras largas y tensas, como ellos mismos estaban asistiendo a la frustración de un relato de formar gobierno, que no tiene ninguna base, ya que ni siquiera se entiende en las negociaciones con sus siameses de VOX. El jefe del Estado, debe escuchar a la semana que viene a los grupos parlamentarios, y es muy respetable su decisión a la hora de proponer un candidato para que se someta a la investidura y pida la confianza del Congreso, pero por lo que los españoles hemos visto, o gobierna Pedro Sánchez o se repiten elecciones, ya que Feijoo no tiene posibilidad.

Pero si no era suficiente escarnio público, cuando los españoles hemos conocido esta semana, que Feijoo ha mentido en el Senado en su declaración de bienes, al no contemplar que cobra tres sueldos públicos (el de Senador, el que le paga el PP y el que le pagaba el grupo popular del Senado), en total unos 140.000 euros anuales. Al rellenar sus declaraciones previas a la toma de posesión como Diputado, se ha comprobado además de sus “tres paguitas”, como hace escasos días ha adquirido una vivienda y plaza de Garaje en La Coruña. Y me pregunto, ¿tan complicado es cumplir con las normas y no mentir a los españoles? Que iluso soy, si estos actúan siempre igual, les da urticaria la transparencia.

En el PP, ya se escuchan voces de Congreso extraordinario, de fracaso de expectativas, de cuchillos internos y división, entre los de Ayuso o los de Moreno Bonilla. La única duda es cuando se producirá, pero es evidente que Núñez Feijoo, con el retrovisor busca consuelo y quizás hasta salida.

Mientras tanto, para que no se hable de sus problemas y sus días horribilis, nos entretendrán con sus adláteres mediáticos, con el apocalipsis, la destrucción de España, los idiomas oficiales, ETA ya saben, esas cosas tan importantes que ofrecen a los intereses de los trabajadores y empresas, jóvenes, mayores, mujeres, etc.