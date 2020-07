Ciudadanos alerta de que el Gobierno “asfixia” a la escuela concertada

La portavoz de Ciudadanos en la comisión de Educación en las Cortes de CyL y procuradora por Segovia, Marta Sanz Gilmartín, ha advertido que la decisión adoptada por el Gobierno central, de excluir a las escuelas concertadas y de educación especial en el plan de ayudas y en la reconstrucción, afectará a un número elevado de alumnos de Castilla y León. “La falta de inyección económica va a repercutir en nuestra comunidad muy gravemente”, ha manifestado. “El PSOE y su socio de Gobierno, de tapadillo y encubriendo, pretenden asfixiar este modelo educativo para que sólo exista la educación pública”. “Lamentamos esta actuación”, ha afirmado.

Ciudadanos impulsó el Pacto de la Reconstrucción para conseguir que todos los españoles pudieran sentirse representados en la solución. Y, en el ámbito de protección social, la formación naranja ha defendido siempre no dejar a nadie atrás.

“Si el virus ha afectado por igual a todos los alumnos sin mirar la titularidad de los centros, no se entiende que la reconstrucción ponga la titularidad de los centros por delante de la inclusión y la equidad”, ha puntualizado la procuradora segoviana. Ciudadanos defenderá que los alumnos de la escuela concertada en Castilla y León no se queden al margen de las ayudas. “Esperamos que el Gobierno rectifique”.

Nota de prensa facilitada por Ciudadanos