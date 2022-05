“Cazados” en el Pinarillo cuando capturaban jilgueros con liga y reclamos

La Guardia Civil de Segovia investiga a dos personas como presuntas autoras de un delito contra la flora y la fauna, tras ser sorprendidas cazando aves protegidas con métodos prohibidos en un paraje de Segovia.

Una vez más la actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana, que alertó a la Benemérita de la presencia de furtivos el Pinarillo, en Segovia ciudad. Hasta allí se desplazaron componentes del Seprona sorprendiendo a dos personas cazando jilgueros y para lo que empleaban varetas impregnadas con pegamento, utilizando otros pájaros como reclamos, además de teléfonos móviles que reproducían el canto de la especie. En el momento de ser sorprendidos habían capturado seis ejemplares, que fueron intervenidos junto con las varetas, el bote de adhesivo y dos jaulas. Asimismo, les fueron incautados los pájaros empleados como señuelos, ya que no se pudo acreditar su lícita procedencia al carecer de las anillas pertinentes. Ambos fueron denunciados por un delito relativo a la relativo a la protección de la fauna por la caza de especies no autorizadas (fringílidos) empleando métodos no selectivos.

Seis denunciados en un año

No es un caso aislado. En los últimos 12 meses el Seprona de Segovia ha intervenido en otras 4 ocasiones con hechos relacionados con la captura de jilguero y pajarillos, denunciando a 6 personas y sumando 27 infracciones por diferente conceptos. Las fringilidas (jilgueros, pinzones, piquituertos, canarios, entre otros) están protegidas por la directiva europea de aves así como la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural. Desde 2018 está prohibida la captura de estas especies, muy castigada por la caza para la venta en jaula y la desaparición de hábitats. Quienes incumplan la normativa se enfrentan a penas de seis a dos años de cárcel o multas de 8 a 24 meses