Cazado en el peaje: “Voy a Segovia a cuidar a un familiar”

Con Castilla y León cerrada, un control de la Guardia Civil en la A-6 atrapa a un madrileño en el trance de viajar hasta Segovia. El conductor alega que va a visitar a la familia en Segovia y a cuidar a un familiar, lo que, según él, estaría incluido como excepción al cierre perimetral, pero el agente es duro de pelar, “siendo usted de Madrid, ¿no será mejor que se quede la familia de Segovia en Segovia con su familiar antes de que se desplace usted de Madrid a una comunidad que está cerrada?”

🔴Controles a la salida de la Comunidad😷Acompañamos a la @guardiacivil para comprobar que la gente no sale de la región sin causa justificada👇#MD939 @sil_ruizmontoya @telemadrid 🎥Toda la información aquí▶️https://t.co/wskTapzz5E pic.twitter.com/OixvNSw9Bb — Madrid Directo (@MadridDirecto) October 31, 2020

La escena fue grabada el 31 de octubre, a poco de iniciado el cierre perimetral, por un equipo de Madrid Directo para Telemadrid. El “segoviano” se defiende, apelando a que lo suyo está justificado, que no va a dejar solos a los hermanos con todo el peso del cuidado de los padres, que si “nos tiramos hasta mayo a ver qué hago”. “Llevo desde marzo sin ver a mis padres, me pongo en su lugar… pero usted está haciendo algo que no debería“, replica al agente. Al final se impone el “vamos a proceder a tomar nota de su identidad”…