Carreterina 2 en Palazuelos, ¿alarde o muñonada?

La crítica de infraestructuras -carreteras- es un clásico del opinador local. ¿Cómo no se eliminó tal curva? ¿Por qué no se pensó en tal acceso? El tema de hoy es la “nueva carretera de Palazuelos“, “Carreterina 2” o como la llaman, técnicamente, ramal de conexión entre SGV6122 y la SG20. Consciente de que me enfrento a una pieza clásica del periodismo local, incluso me he tomado la molestia de recorrer el citado ramal (¡por dos veces!). No hablo de oídas.

Atendiendo a la usabilidad debo reconocer que las curvas de enganche a la rotonda de Nueva Segovia me parecen excesivamente pronunciadas, claramente mejorables no siendo que tengan algún propósito que se nos escapa. A decir verdad, iba avisado por la polémica que hay en las redes sociales, de manera que nada de entrar en la rotonda a cien por hora y con la sexta. También es cierto que aún debe terminarse la obra. En cualquier caso, no le veo mucho sentido.

En realidad no le veo mucho sentido a la obra en sí. Me recuerda al puente de Entre Aguas, inaugurado en 2012, y que ya me concitó la duda de si las carreteras en Palazuelos se hacen por aproximación o se dejan al cargo de becarios (como sostienen los viejos del bar). Entiéndame, el puente mola, es estilizado y cumple lo que en ingeniera popular conocemos con el tecnicismo de “muy majo” o “muy buen puente”. El problema no es el puente sino el emplazamiento.

Recordarán que el nuevo puente le costó a la Diputación 2.5M€, y a la mayoría de los vecinos les pareció una estructura redundante… ¿No hubiera sido mejor renovar el puente de toda vida, con sus curvas y contracurvas y que poco ha mejorado desde el medievo? Pero bueno… si te lo hacen gratis (ese error de pensar de que las administraciones trabajan gratis), tampoco te vas a quejar. Después de todo, mejor tener un puente y medio que medio solo. Bienvenido sea.

Pero es así, gracias al empeño de Atilano Soto de mejorar Quitapesares se hizo un puente no absolutamente innecesario. Por lo mismo, y como baza de Dragados para hacerse con la contrata del tramo norte de la SG20, propuso a modo de mejora convertir en ramal de conexión el camino perimetral de la SG-20. Y en Fomento y el Ayuntamiento de Segovia dijeron que vale. En Palazuelos no tenían ni idea. Más bien, pensaban y siguen pensando que más urgía un acceso desde la CL-601 a la estación de AVE, o que lo suyo hubiera sido arreglar la “carreterina” del DYC.

Curioso nombre para un vial. Carreterina, presunta carretera, construida en los 70 con material que puso Siguero y hecha en plan hacendera por los vecinos del pueblo. Será por eso que como vial no figura en el catálogo de nadie. Como es linde entre Palazuelos y Segovia, no es enteramente ni de un ayuntamiento ni del otro (por más que los de Palazuelos piden reiteradamente la titularidad y en Segovia no parecen renuentes a dársela), tampoco es de la Diputación, ni de la DYC, ni de Autobuses Siguero ni de nadie. Es una carretera anarquista. Un día de estos en ACESA (ácratas como pocos porque siempre hacen los que les viene en gana) montarán un peaje aduciendo que es suya y a pagar por listos…

El asunto es que en Palazuelos más nos hubiera gustado que Dragados se nos desmarcara con arreglar la vieja carreterina”. Quiere decirse con un paso peatonal al lado y hasta carril bici de este que ponen en ciudades todo modernidad como Cuenca… Hubiera costado menos que el nuevo ramal. Así que quiero pensar que si no se hizo así sería en razón de la extraña situación competencial de la carreterina. En su lugar se ha construido el nuevo ramal a partir del camino perimetral que orillaba la SG-20, un camino que ya debía ser de titularidad pública (un vial de servicios) lo que facilitaba la gestión. No hay que expropiar, no hay que andar pidiendo permiso a ayuntamientos ni impactos ambientales… La parte positiva es que la carreterina 2 alivia el tráfico de la carreterina 1, o sea que mejora los accesos (ilegales, otra guerra) al Carrascalejo. La parte negativa es que, bueno, se ha perdido una ocasión de arreglar la carreterina 1 al tiempo que para la carreterina 2 ha habido que soterrar parcialmente un bonito arroyo, el Roduelos, que por allí fluía, en el que abrevaban los caballos y que, bueno, a mí particulamente me gustaba y ayudaba a comprender si el año viene seco o lluvioso….

Dicho lo cual ¿hay razones objetivas que justifican tanta curva o es un detalle de Fomento para evitar que a los conductores se les haga largo el trayecto de 500 metros, se duerman al volante y se le peguen? ¿No habrá a tiro un ingeniero que nos explique que si la cota, que si la linde, que si el arquitrabe…? ¿Donde se pondrá ahora la Guardia Civil? ¿Por qué rebajan el nivel del puente? ¿tanto costaba hacer recta la dichosa carretera?

Como ven, ya tenemos tema para próximas tertulias de ingeniería avanzada en el bar. De momento está anunciado debate bajo el título “nuevo ramal de conexión, ¿muñonada o alarde tecnológico?” Apasionante cuestión.