Cada uno a lo suyo

El gobierno de España y el parlamento desarrollan ya su función constitucional y de ayuda a la ciudadanía, con plena normalidad. Aunque los exabruptos y exageraciones de la derecha continúen, los españoles deben conocer que la hoja de ruta marcada para seguir ampliando derechos, libertades, medidas hacia la igualdad, para que sigan aumentando las rentas medias, luchando contra la vulnerabilidad, etc. ya están en marcha.

Pondré algunos ejemplos. Ya hemos conocido que las pensiones contributivas se revalorizarán un 3,8% en 2024, unido al 8,5 % de este año. La subida será efectiva desde el 1 de enero y es con carácter general para las pensiones del sistema. Y todo ello es posible, porque se da cumplimiento a la recomendación 2ª del Pacto de Toledo (congreso de los diputados), garantizando el poder adquisitivo de los pensionistas en base a la evolución del IPC y gracias a la aprobación de la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, acordada con los interlocutores sociales y votada en el Congreso, sin el apoyo del PP y la ultraderecha. Su modelo es el de la subida de un 0,25 %, es decir

Con esta subida, el aumento de la pensión media de jubilación es de 734 euros al año, o 52 euros al mes. La pensión media del sistema, de 1.200 euros, aumentará 638 euros al año, que suponen 46 euros al mes.

Las pensiones mínimas se revalorizarán entre un 5 % y un 7%, las de viudedad con cargas familiares subirán un 14 % y las no contributivas y el ingreso mínimo vital aumentarán un 6,9 %, en base a lo establecido en el Real Decreto Ley 2/2023.

En total, más de 10 millones de pensionistas en nuestro país, 34.942 segovianos van a ver aumentado su poder adquisitivo. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, las pensiones han subido un 18,2 %, ganando 2,44 % de poder adquisitivo, mientras que con los gobiernos del PP de 2012 a 2018, subieron un 4,7 %, perdiendo un 3,2 % de poder adquisitivo. Pero ojo, con el “índice de sostenibilidad del PP”, las pensiones hubieran subido de 2019 a 2023 un 1,5 % y perdido un 14,26 % de poder adquisitivo. Evidente ejemplo de cuál es la apuesta de cada uno.

La gran noticia es que las pensiones se revalorizan, que suben son las más bajas, que corresponden a las personas con menor renta y que tiene un efecto directo en la reducción de la brecha de género, uno de los objetivos irrenunciables de los socialistas. La gran pregunta es si el PP y la ultraderecha, volverán a no apoyarlo.

Otro ejemplo, será la subida de los empleados públicos, para el año 2024, con aumento del 2%, que podría llegar hasta el 2,5% dependiendo de la variación del IPC armonizado (IPCA). Que además se une a la confirmación en pocas fechas de la segunda subida adicional del 0,5 % del ejercicio 2023, que se aplicará si el PIB nominal en 2023 supera el previsto por el Gobierno (2,1%). ¿El PP lo apoya?

Algún ejemplo más es como el pasado 5 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley orgánica de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Sin duda un compromiso del Gobierno de España con la igualdad real de oportunidades, para garantizar la representación efectiva de las mujeres en los ámbitos decisorios de la vida política y económica. ¿El PP lo apoya?

Y un dato de suma importancia, la Comunidad de Castilla y León, recibirá del Gobierno de España en 2024, un total de 9.334 m euros (1.199 m euros más que este año), para poder hacer políticas sociales o inversiones estratégicas. ¿Serán sus prioridades o tienen otras?

La derecha sigue todavía en fase de aceptación de que los españoles no les han permitido formar gobierno, junto sus siameses de la ultraderecha de Vox, ya que suponía un retroceso evidente en el bienestar de una amplia mayoría, para beneficiar a una minoría. Y están tan desnortados y noqueados, que además de no cumplir la constitución y permitir la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ahora ya no cumplen ni con el papel del jefe de la oposición, de acudir a las reuniones con el presidente del Gobierno y acordar los grandes asuntos de país. Se han convertido en “anarquistas del constitucionalismo básico”.

Pero no quiero terminar, sin aclarar algunas cuestiones de la carta abierta que me dedica el senador Sanz Vitorio. Lo primero, no me gustan las polémicas y menos hacer seguidismo, de los que sólo pretenden la estrategia de Goebbels, utilizando el insulto al oponente político, para desviar la atención y que no se hable de las políticas o de lo que cada uno hace. Lo segundo, Sr. Sanz Vitorio, no utilice una palabra tan llena de contenido, como amigo, cuando quien le conoce sabe que no la ha practicado nunca en política, más bien durante sus más de treinta años en cargo público, ha utilizado sus insultos al oponente para medrar en su partido, eso si es servilismo. Triste bagaje.

Por cierto, recuerdo algunas de sus memorables aportaciones políticas, como cuando banalizaba con la despoblación y las duras previsiones en Castilla y León y escribía cartas abiertas mofándose de los rivales políticos que lo advertían, y claro la tozuda realidad demostró que es el principal problema en la comunidad y en nuestra provincia. O cuando defendía, “por servilismo y de rodillas”, los inicios de los casos de corrupción más llamativos en los últimos años en la Comunidad de Castilla y León, como la trama de la perla negra, el polígono de portillo, o la trama eólica, etc. Ahora están en proceso judicial. Incluso cuando votaba en contra en las cortes y defendía que nadie se quejaba y era una tontería, la iniciativa de reclamar a los medios de comunicación, la utilización correcta del término Sierra del Guadarrama y dejar de utilizar la terminología que no existe como Sierra de Madrid, viviendo en un municipio de la zona. Cada uno a lo suyo, Sr. Sanz Vitorio, ya le conoce todo el mundo.