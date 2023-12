13 Comments

Artículo de opinión del senador del PP por Segovia, Juan José Sanz Vitorio en forma de carta abierta al diputado al Congreso y secretario provincial del PSOE segoviano, José Luis Aceves.

Querido José Luis:

El servilismo en política puede a veces hacer perder la noción de la realidad y hacer aquello que Tarradellas decía que nunca debe hacerse: el ridículo.

España se encuentra ante el hecho más grave ocurrido desde el 23-F del año 1981. Con una enorme diferencia, aquel 23-F, las instituciones y el Estado de Derecho con el Jefe del Estado a la cabeza y el Gobierno y la oposición juntos, interpretando el sentir de los españoles, se convirtieron en el muro infranqueable que garantizó la libertad, la igualdad de todos los españoles, la Constitución como garantía de convivencia y el sometimiento de todos y cada uno al imperio de las Ley, independientemente de la condición y lugar de residencia.

Hoy, el Presidente del gobierno se somete a la dictadura de un prófugo de la justicia, en un ejercicio de indignidad sin precedentes, le encomienda su propia amnistía, acepta la mentira de un relato falso, destruye los principios de una democracia liberal, y humilla a los españoles con mediadores expertos en “guerrilla terrorista” (debería explicar en esas reuniones qué papel desempeña cada una de las partes), con el fin de dar forma a un referémdum. Desprestigia a España en foros internacionales y levanta un muro para diferenciar españoles con privilegios para delinquir y al otro españoles castigados.

La Presidente del Congreso tuvo la intervención más lamentable y políticamente despreciable jamás oída en un acto como el del pasado día 29 de noviembre, acto que debía ser solemne y no sectario y vergonzoso como ella hizo.

Hablar de respeto a las instituciones en la semana en la que se anula un nombramiento a una ex Ministra por “abuso de poder” del Fiscal General del Estado; se declara a éste “inadecuado” por el CGPJ y se determina, por el Tribunal Supremo, que la Presidenta del Consejo de Estado no reúne los requisitos, es para no salir de casa (salvo que te llame un mediador internacional).

Todo ello para que Sánchez siga siendo Presidente.

Sr. Aceves, ¿A Usted le parece bien, por ejemplo, que la inversión en infraestructuras para Cataluña deba ser en función de su riqueza? ¿Sí o no? ¿Le parece socialista? Esto, solo por poner un ejemplo, ¿ Le parece bien que los golpistas elaboren su propia amnistía? ¿Sí o no?

Todo esto tiene un doble coste; económico, a través del mayor caso de corrupción política de nuestra democracia, comprando 14 votos independentistas a razón de 4.691 millones de euros por voto, y un coste de dignidad: un Presidente del Gobierno de España arrodillado ante los que quieran romper España.

Pero éste transitar de rodillas, es posible, porque hay gente como el Sr. Aceves que con su voto, actúa a modo de felpudo (alfombra roja si lo prefiere) para que no se arañe Sánchez las rodillas.

Sí, Sr. Aceves, amigo José Luis, es usted responsable.