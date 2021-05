15 Comments

Como en el resto de España y tras seis meses de encierro obligado, el fin del toque de queda motivó una avalancha de gente muy joven en Segovia a partir de la medianoche, obligando a la policía local a emplearse a fondo en lo tocante a control del botellón y consumo de alcohol en vía pública y, también, en 24 llamadas denunciando ruidos a lo largo de toda la madrugada. No constan detenidos pero sí sanciones por no llevar la mascarilla, no guardar la distancia social, consumo de alcohol en vía pública y alteración del orden público.

La jornada tuvo dos partes. Por la tarde, terrazas llenas a rebosar aprovechando una óptima temperatura. Como en los fines de semana precedentes, a las 22 horas cerraron los bares y el personal se retiraba a sus respectivos domicilio. Hasta ahí lo normal. Pero a partir de la medianoche, concluido el Estado de Alarma, y ya sin bares abiertos, las calles fueron tomadas por grupos, “básicamente jóvenes de 16 a 20 años“, informa la policía local, que se congregaron en los lugares habituales: Salón, Hontanilla, plaza de toros, aledaños del cementerio… Pero fue la Plaza Mayor una vez más el epicentro de la aglomeración. En estos puntos la policía montó controles para evitar el consumo de alcohol en vía pública y el quebrantamiento de las medidas de seguridad, produciéndose carreras de jóvenes que huían ante la presencia de los agentes. Es lo que muestra el vídeo, un centenar de adolescentes celebrando el fin del confinamiento en el quiosco a los pocos minutos del 9 de mayo. Sobre las 12:15 llegaba la policía local, saliendo a la estampida los celebrantes.

Otro efecto del fin del Estado de Alerta es la posibilidad de reuniones en los domicilios sin restricciones en cuanto al número de personas. Nuevamente la recuperación de la normalidad se saldó en la proliferación de fiestas en los pisos haciendo habitual la imagen de balcones llenos de jóvenes celebrando el fin de las restricciones.

Después de las correrías por la plaza y puntos de botellón, las fiestas y reuniones privada fueron precisamente el principal quebradero de la policía, de los 25 avisos recibidos, 14 lo fueron por ruidos en domicilios particulares. Y la otra cara, el fin de fiesta, con borrachos montando juerga en plena calle.

Un estallido juvenil de euforia, tras seis largos meses sin poder salir de noche, que sin duda tendrá su reflejo en los partes de evolución del covid dentro de las próximas semanas.

Avalancha de madrileños

Con el fin del Estado de Alarma decaía también la limitación al cierre perimetral de Castilla y León. El sábado, con el cierre aún vigente, en los principales puntos turísticos y de segunda residencia de la provincia, no se detectaron especiales incumplimientos ni aglomeraciones. Normalidad absoluta. Las carreteras estaban vacías. Sin embargo, las previsiones para hoy a partir de reservas hosteleras, administradores de viviendas de segunda residencia, indican que se espera una avalancha de visitantes. Turistas, segundas residencias, segovianos empadronados en Madrid que por fin podrán desplazarse legalmente a su tierra e hijos de segovianos deseosos de reencontrarse con sus padres. Una especia de vuelta a la normalidad que dispara la movilidad con aún la epidemia bien viva entre nosotros. Mucha precaución.