Bomberos de Aranda y Valladolid operarán en Segovia y Diputación impulsa un parque propio

La provincia de Segovia es de las pocas de España que solo cuenta con un parque de bomberos profesional, el que sostiene el Ayuntamiento de Segovia. En la mayoría de provincias, bien las diputaciones bien las autonomías tienen su propia red. En Segovia no y el servicio se venía prestando en convenio con Bomberos de Segovia.

Se trata de una situación reiteradamente denunciada por la oposición socialista en la Diputación de Segovia, una de cuyas reivindicaciones “históricas” es la creación de un parque de bomberos provincial para mejorar la respuesta rápida frente a siniestros, algo a lo que desde el equipo de Gobierno se respondía destacando lo oneroso del mantenimiento de este cuerpo, siendo más rentable conveniar con los de Segovia.

Pero finalmente, el presidente de la corporación provincial ha cambiado el discurso, en lo que ha influido también una reciente sentencia que frustraba los planes de la Diputación de Salamanca de externalizar el servicio, así como una nueva tasación del servicio por parte del consistorio capitalino y que amenazaba con triplicar los 360.000€ que la Diputación paga anualmente a Segovia. De esta manera, el 18 de diciembre Miguel Ángel de Vicente comparecía ante los medios acompañado del grueso de su equipo (que es la manera en que envuelve las presentaciones de los proyectos “estelares”) para informar de un plan a corto plazo, a implementar en 2021, y otro que empezará a andar también ese año.

Cortar la dependencia con Segovia

El primero es la división en tres zonas de la provincia cada una de las cuales pasará a ser atendida por un cuerpo de bomberos diferente. Así, al Norte, la de Cuéllar, tendrá como referencia a los bomberos de la Diputación de Valladolid. Al Noroeste, en Ayllón, prestarán servicio los de Aranda de Duero. Los de Segovia seguirán encargándose de cubrir las emergencias de Sepúlveda a Martín Muñoz de las Posadas, de El Espinar hasta Somosierra.

Con esta distribución, el servicio de bomberos de la Diputación de Valladolid, con sus parques de Íscar y Peñafiel cubrirán 54 municipios, 28.605 habitantes y una extensión de 1.957 km2. Por su parte, el parque de bomberos del Ayuntamiento de Segovia llegará a 113 municipios, 69.862 habitantes y 3.786 km2; y el del ayuntamiento arandino a 41 municipios y 7.997 habitantes, en una extensión de 1.182 km2.

Este es el plan a corto plazo, que costará el doble de lo que se pagaba hasta la fecha. Unos 650.000€ son lo que reserva la Diputación en los presupuestos 2021 para asumir los tres convenios, pero que no son el millón de euros que pretendía -según De Vicente- Clara Luquero, quien por cierto daba recientemente largas al respecto eludiendo entrar en la cuestión. No así el presidente de la Diputación que manifestaba entender “la posición de la alcaldesa de Segovia de ajustar el coste del servicio para el beneficio de las arcas municipales, algo que me parece lícito, pero también se debe entender que yo tengo que velar por los intereses de todos los ciudadanos de la provincia y, no podía acceder para siempre a los términos que pretendían desde el consistorio de la capital… Los 208 pueblos de la provincia no pueden depender de los estudios económicos que hagan los técnicos de otra administración”, explicaba.

Un parque de bomberos en Quitapesares

Eso para 2021. Para “dentro de unos años” la Diputación contará con un parque propio, en terrenos que actualmente son ya propiedad de la Diputación y con acceso rápido a la SG-20. De momento, en los presupuestos para el año que viene se contempla una partida de arranque de 100.000€ para la redacción del proyecto.

El presupuesto estimado superaría el millón y medio de euros. Estaría compuesto por un vehículo de intervención rápida, tipo todo terreno pick-up con el equipo necesario para una primera intervención pudiendo incluir una motobomba ligera en función de las necesidades del servicio; dos camiones 4×4 , diseñados para entornos rurales con depósito de agua de 3.000l y bomba contra incendios. Por último, se dotaría al servicio de un camión con brazo telescópico y escala hasta los 21m de altura. A ello se sumaría el material de rescate y salvamento necesario, así como el de extracción de agua, humos o líquidos diversos, material hinchable, entre otros. El proyecto terminará de definir el número de bomberos a aportar y el coste anual de mantenimiento.

En cualquier caso es un proyecto llamado a extenderse entre varias anualidades. El emplazamiento parece apuntar al complejo de instalaciones de la Diputación en Quitapesares (Palazuelos de Eresma), si bien tanto desde Cantalejo como Cuéllar se ha reivindicado en diversas ocasiones la necesidad de ubicar el servicio.