Avanzan las conversaciones sobre el módulo cubierto de atletismo

En pasado miércoles 18 de enero se llevó a cabo una reunión entre el Presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Pérez Mañueco, y la Ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría. Durante la reunión, se abordaron diversas cuestiones, entre las cuales destacó la construcción del módulo cubierto de la pista de atletismo de Segovia, así como la propuesta del CITAR a las instalaciones del CIDE.

El Alcalde José Mazarías ha avanzado que las cuestiones al proyecto ha tenido una de cal y una de arena: “la buena es que el Presidente preguntara expresamente por la implicación del Ministerio en la construcción del Módulo. Esto ratifica claramente que la Junta mantiene su impulso y su apoyo de colaboración al proyecto. Y la mala es que la reunión con la responsable de Formación Profesional no se dijo una palabra del proyecto del CITAR propuesto para el CIDE y no es sorprendente. Parece una nueva confirmación de lo que todos tememos, no está entre las prioridades del Gobierno de España”.

El regidor ha recalcado la importancia del Módulo Cubierto de Atletismo y ha avanzado que en próximas semana se pondrá el proyecto en marcha y que contará con un presupuesto de 2,7 millones de euros, “lejos de los 1,3 millones que licitó el anterior gobierno municipal”.

El PSOE contrariado con el cambio de proyecto

Según los socialistas, “este cambio de proyecto nos tememos que es para transformar el módulo cubierto en un centro de Alto Rendimiento, unas instalaciones que dependerían del CSD y que utilizarían únicamente atletas de élite. No nos oponemos a este tipo de infraestructura, pero consideramos que la prioridad es cubrir las necesidades y demandas de los clubs y atletas segovianos, que reclaman unas instalaciones complementarias a los existentes y les permita entrenar los 12 meses del año, no solo a los deportistas de élite sino también al resto de deportistas”.

Clara Martín, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha manifestado que no acierta a comprender la actitud del alcalde, porque “siendo consciente de que el Módulo de Atletismo precisa una financiación a tres bandas, sin embargo, toma decisiones de forma unilateral. Lo único que ha conseguido al paralizar la licitación es un retraso de los plazos de construcción del Módulo, aunque en el fondo, mucho nos tememos, que esto es lo que quiere, para que no se ejecute el proyecto impulsado por el anterior gobierno socialista”.

A este respecto, el alcalde José Mazarías ha calificado estas declaraciones como “Invenciones Martín. Estoy completamente asombrado de dónde se ha sacado esto” y añade “Todos los módulos construidos recientemente están por encima de los 2,5 millones de euros, como mínimo, por tanto 1,3 nos parecía que era hacer cuatro paredes”, remata el regidor.