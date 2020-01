Asier abandona la Segoviana y ficha por un segunda división chipriota

Duro golpe para la Gimnástica segoviana, que tras el fichaje de Domingo por el Ávila suma ahora la baja del que puede considerarse el cerebro del equipo en la medular, Asier Arranz. A sus 32 años el de Cuéllar probará la aventura del profesionalismo en la segunda división chipriota con el Alki Oroklini. Todo un contratiempo para el club, que recientemente reconocía que la baja de Domingo dejaba una plantilla corta (19, ahora 18) obligaba a pensar en refuerzos de cara a la segunda vuelta, más perentorios ahora con la salida de Asier, un lateral izquierdo fijo entre los titulares.

El propio jugador lo explicaba en una emotiva carta de despedida: “He tomado una de las decisiones más complicadas de mi vida con la convicción de que es lo mejor para mi familia y para mi. Dejo atrás el club de mi ciudad al que le debo muchísimo y siempre le estaré agradecido cada gesto y acción que ha tenido conmigo, mi club, y que siempre consideraré mi casa.

En primer lugar, a todos sus miembros desde oficinas hasta los utilleros. Me gustaría remarcar dos figuras por encima del resto, sin menospreciar el trabajo de nadie, Rana y Agus. Sois los 2 pilares fundamentales de la Sego, sin vosotros nada sería lo mismo y puedo decir orgulloso que somos Amigos! GRACIAS por comprender y aceptar mi decisión! Habéis transformado el club con vuestro trabajo junto con el resto de directivos con el único objetivo de sanear el club y hacerlo crecer”.

«En segundo lugar al cuerpo técnico al que agradezco su confianza y predisposición a ayudarme a ser mejor futbolista cada día. Os depara un futuro tremendo Manu, Alberto, Rana, Marian, Dele, Lele, Álvaro, Marco… En tercer lugar, a cada uno de mis “compañeros” de equipo a los que considero como la familia que uno elige. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, hemos librado mil batallas, hemos reído y llorando juntos… Y puedo decir orgulloso de todos vosotros… que tuve la suerte de jugar con cada uno de vosotros… gracias de coraz´çon… Sois una locura de plantilla. Estoy seguro que en mayo nos vais a ilusionar y acercar a cumplir ese objetivo tan querido por todos…»

«En cuarto lugar y no por ello menos importante… gracias a todos los gimnásticos que me habéis transmitido vuestro cariño domingo tras domingo. He tenido partidos buenos y no tan buenos pero siempre dejándome todo en el campo por este escudo, mi equipo! Seguid empujando al equipo porque nos esperan grandes tardes de fútbol en la Albuera».