Parece que fue ayer pero la historia del Museo del Torreón de Lozoya, que está a punto de ver la luz, tiene miga y paciencia a partes iguales. El próximo fin de semana podremos disfrutar del recorrido por sus salas y de los más de 1200 objetos y obras de arte, que no están en venta, y puestos ahora a exposición. La muestra está dividida en cinco partes que recogen la historia de este edificio y de Caja Segovia a través de los detalles que decoraron sus paredes y estanterías y formaron parte de su historia.

La idea surgió en el año 2013 con la intención de abrir la puerta en 2017 pero, desde el Ayuntamiento, recomendaron y marcaron unas obligaciones a la Fundación Caja Segovia que debían cumplir, principalmente sobre la parte superior del Torreón que anteriormente no estuvo abierta al público por ser una zona dedicada a labores administrativas y de representación. “Tuvimos que instalar un ascensor, un nuevo sistema anti-incendios y reformas en el sistema de seguridad, iluminación, climatización… lo que se ha ido demorando hasta el día de hoy…”, comentan desde la Fundación.

Para conocer más y mejor lo que es y el contenido de este Museo, Rafael Ruiz, Historiador y director de la Fundación Caja Segovia y hombre que conoce cada rincón del Torreón de Lozoya, nos ha acompañado en una visita por sus salas mientras diversos operarios realizan los últimos ajustes antes de que sus puertas se abran una vez más

P-Ya está “casi todo” a punto…

R-Estamos prácticamente abriendo la puerta. Todo está en marcha, también la visita virtual… para abrir sobre el 16 o 18 de este mes. Si podemos inaugurar antes, y espero que sí, el día 18, por haber sido el día elegido por “Ciudades Patrimonio de la Humanidad” para conmemorar la importancia de estos lugares tan especiales, está previsto hacer una jornada de Puertas Abiertas, una jornada en la que la visita será gratuita para todo el que quiera acercarse durante todo el día.

El 18 de septiembre es una fecha significativa que se acomoda bien al espíritu que tiene el Torreón como aportación cultural a la ciudad, al turismo y a la economía, intentando mantener vivo el legado de Caja Segovia, que se ha mantenido y acrecentado con nuevas incorporaciones.

Entre todas las obras de arte que ha recibido la Fundación a través de los años, se han seleccionado más de 1200 piezas, completando la exposición con donaciones y depósitos, puesto que ninguna colección del mundo es perfecta, incluso la de Caja Segovia.

En el caso de los depósitos, son obras que nos han dejado particulares o instituciones para ser mostradas en la exposición por un periodo de 1 a 3 años o más y, de esa manera, podemos completar la oferta museística de la ciudad con el arte reciente segoviano. En el Torreón, se van a poder ver tapices antiguos, cristales de la Granja, la colección numismática con piezas desde la época romana hasta Isabel II y, el grueso de la colección, lo más importante, nuestro fuerte, el arte contemporáneo… la parte que el Museo Provincial no tiene, por lo que encajamos muy bien dando una visión de Segovia entre todos los museos. Siempre hemos tenido esa vocación de complementariedad, de mantener una aportación a la cultura y, en este caso, hemos dado en el clavo porque los siglos XIX y, sobre todo el XX, son fundamentales para el arte segoviano, principalmente el último tercio del siglo XX.

P-El Museo del Torreón, además de un gran trabajo ha requerido un esfuerzo económico. Imagino que acceder a visitarlo tendrá un coste… una entrada

R-Sí, pero será un coste prácticamente simbólico. Habrá una entrada general de 5 euros, una entrada reducida para grupos, desempleados y personas con movilidad reducida que se quedará en 4 euros y, una entrada con una “súper reducción” a 2 euros para todos los segovianos. Por último, el acceso al Museo será gratuito para los menores de 7 años. Estos precios simbólicos nos ayudarán a mantener el edificio y, si tuviéramos un superávit, iría a las exposiciones temporales que pretendemos que sigan con un muy alto nivel y siendo gratuitas y, como hasta ahora, se mostrarán en la Sala de las Caballerizas y el las Salas del Palacio, donde ahora se está desarrollando la exposición de Rembrandt. Estas exposiciones tienen una producción cara pero, nuestra intención es que sigan siendo gratuitas aunque sea ir contracorriente porque, en Madrid, por poner un ejemplo, suele tener un coste el entrar.

P-Cambiando de tema… 70 escaleras separan el Museo de la zona alta del Torreón que también podrá visitarse…

R-Son unas escaleras cómodas y, como en cada una de las plantas que encontramos en la zona intermedia se ofrece algo que ver, uno va descansando… Subir a la Torre es todo un aliciente y pensamos que es una aportación muy importante a la oferta turística de Segovia porque esta es la torre dominante en el centro junto a la Catedral pero sin ningún edificio adosado, lo que permite hacer un recorrido visual de 360º para ver la ciudad de otra manera. No son unas vista tópicas porque no han salido en postales y solo aparecen en “algún cuadro” de algún pintor que lo plasmó… merece la pena. Desde arriba vemos la Torre de Arias Dávila, una magnifica vista de las Torres de San Martín, de la Catedral, parte del Acueducto, el campo castellano con la Mujer Muerta y un juego de tejados que enamora porque parece un cuadro cubista.

P-Antes de hablar de los temas que aborda el Museo, recuérdanos, como Historiador, cual era la utilidad de este tipo de edificios.

R-Este tema nos ha preocupado mucho al montar el Museo, siempre hemos querido que no se anulara el edificio y que este estuviera en diálogo con el Museo. Incluso en la página web, en la parte museística, hay mucha información sobre el edificio en cada una de sus etapas desde la Medieval. Su finalidad era defensiva y se observa en todas las estrategias del edificio pues, como observarán los visitantes, a la torre no se sube desde abajo, se entra desde dentro de la casa, desde el primer piso, lo que era frecuente en Segovia por razones defensivas. Lo mismo que las “saeteras” y las ventanas de la parte superior del Torreón, pequeñas ventanitas en forma de cerradura, que servían para disparar.

Con el tiempo, cuando llegó la estabilidad política, los Torreones se convirtieron en un símbolo de Hidalguía, de la condición Noble del propietario. Muchas de las torres que existían en el Reino de Castilla desaparecieron en tiempos de los Reyes Católicos. Sobre este tema, el Marqués de Lozoya decía que “Segovia debió llamarse como Madrigal de las Altas Torres porque aquí hubo muchas más”. Aquí, en el Torreón tenemos 2 (El Torreón y la torre que está casi unida a él) y, un conjunto de arquitectura civil que es, junto al Alcázar, el más importante de la ciudad porque en este Torreón se unen las dos etapas más importantes de la arquitectura de Segovia, el gótico (época en la que se construyen) y el renacimiento (cuando se construye el patio y la galería que da al jardín). Además, el Torreón conserva las chimeneas originales como una de la parte inferior, de yeso, donde aparecen dos matronas a la romana sosteniendo un escudo. Esta chimenea es única en España y, el hecho de que este Torreón tenga patio y jardín es otra singularidad de la arquitectura segoviana…

Este es un edificio al que la Fundación quería dar un contenido integro. No solo se ha creado el Museo, también se encuentran aquí las dependencias administrativas de la Fundación.

P-En Segovia, durante la Edad Media, el grado de violencia en las calles era importante…

R-Por eso estas torres tenían este cometido pues, en un momento dado, se llegó a incendiar la Torre de San Martín para cargarse a los sublevados… para que se vea que esto no es una broma. En el Torreón existe un testimonio gráfico interesante pues, al subir a la parte superior, justo debajo, era donde los soldados hacían las guardias (no arriba como se ve en las películas). En aquella estancia, los soldados se calentaban con braseros y, en sus ratos de espera, en las paredes, con los tizones dibujaban, escribían… Esos dibujos, también los hemos conservado y suponen un muestrario de las “cosas más inauditas” que podemos imaginar. También quedan restos similares de las jóvenes que estudiaban en este Torreón cuando acogía a las Madres Concepcionistas en tiempos de la Guerra Civil… Esos escritos en las paredes son la muestra de la vida y el sentir popular de aquellas épocas.

P-¿Cómo está estructurado el Museo?

R-El Museo se divide en cinco grandes bloques: El primero es un recuerdo a la propia Caja Segovia, con un importante legado que viene de allí. A Caja Segovia se dedican dos salas, una por su importancia en la economía segoviana y otra a su Obra Social por haber sido el “gran mecenas de la ciudad durante el siglo XX”. Más tarde, se desarrolla una amplia sección dedicada al paisaje y otra a la figura humana contemplada desde el punto de vista de la historia, la religión, los mitos… Otro apartado se dedica al arte sobre papel y, dentro de este, a los grabados (una colección muy importante) y a las acuarelas pues, como todos sabemos, en Segovia hay muchos acuarelistas. La acuarela es un arte que está creciendo gracias al módulo de ilustración que se ofrece en la Casa de los Picos. El último bloque está dedicado a los objetos y en él no solo se pueden ver bodegones, también el valor simbólico del objeto en la pintura religiosa. En esta sala también se realiza una reflexión sobre lo que suponen los objetos para el hombre y la sociedad de consumo. El usar y tirar, la fascinación que sentimos por los objetos, el “like” que pulsamos cuando algo nos gusta… y, lo que los objetos dicen sobre nosotros.

P-¿Cuáles son las piezas más impresionantes?

R-Es difícil seleccionar una sola pieza. Hay piezas excepcionales y de gran valor como la acuarela y el óleo de Pedro Pérez de Castro, único documento gráfico de cómo era la Puerta de San Martín de la Muralla de Segovia desde donde ahora está el Mirador desde el que vemos el barrio de San Millán, en la calle Real. También hay un Bodegón de sobrepuerta, uno de los bodegones más tempranos de la pintura española, seguramente de la escuela madrileña, y realizado en el siglo XVII, del que desconocemos el nombre de su autor.

Sobre la pintura contemporánea segoviana, tengo el corazón partido porque han sido muchos años trabajando con todos nuestros grandes artistas pero, me parece destacable que, a través de esta colección, ves Segovia con los ojos de estos grandes pintores, una nueva perspectiva tanto para los segovianos como para los visitantes que se acerquen al museo. “Podemos sacar pecho”, tenemos un gran número de artistas, unos 120 he llegado a contabilizar, tanto en la capital como en la provincia, con una gran variedad de tendencias

Y, dejando a un lado la pintura, la Colección Numismática es la más completa que existe en Segovia de monedas acuñadas en la CECA, desde el conocido As romano a las monedas del Gobierno Provisional que se establece después del derrocamiento de Isabel II o una importante colección de medallas. También hay una garrafa de Cristal de la Granja del siglo XVIII que es única y ni siquiera la tienen en el Museo de la Real Fábrica…

P-Cuál será el horario para visitar el Museo y háblanos de las visitas guiadas.

R-Sobre las visitas guiadas, hemos creado una herramienta más cómoda porque el visitante no tiene que limitarse a un determinado horario. Su nombre es “Visita Virtual 360º” y se trata de una visita virtual que se descarga en el teléfono o se puede ver en la web. Conectado a esta herramienta con tu teléfono, puedes ir recorriendo todas las salas y “pinchar” en la obra que te interese, en ese momento aparecerá toda la información sobre la obra elegida, tanto pintura, escultura, moneda… “Visita Virtual 360º” se encuentra en la web de la Fundación Caja Segovia y está preparada para poder ser descargada en los móviles de los visitantes.

Por otro lado, la Visita Virtual se alarga tanto como quiera el visitante porque será este quien decida de qué obras quiere, o no, conocer más datos.

En los horarios, aunque no hay uniformidad de horarios en los Museos de Segovia, hemos cogido un horario amplio: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 horas los días laborables excepto los lunes que permanecerá cerrado, el sábado se prolongará el horario de tarde hasta las 20:00 horas y, el domingo abriremos solo por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas. Si fuera necesario ampliar estos horarios porque nos encontráramos con un gran número de visitas, no habría problema en estudiarlo. Nos mueve la vocación de servicio.