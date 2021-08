8 Comments

El 15 de agosto arrancaba la media veda en Castilla y León y que se prolongará hasta el 19 de septiembre. Son especies cazables durante este periodo la urraca, la corneja, el conejo y el zorro, todos los domingos, martes, jueves, sábados y festivos nacionales y autonómicos, siendo sin embargo la codorniz el trofeo más preciado (limitado a 25 ejemplares por jornada de caza, eso el que las encuentre; SEO-Birdlife reclamaba en un comunicado prohibir la caza de codorniz común por su declive en la región). A partir del 26 de agosto se incorpora al “menú” la paloma torcaz y la bravía, pero no la tórtola común, descartada este año por la Unión Europeo del catálogo de especies cazables.

No es la única novedad. La campaña trae sobre todo más “papeles”. Ya no bastará con exhibir la tarjeta de afiliación al coto, habrá que portar, además, una autorización firmada por el titular del coto y que abarca un máximo de tres jornadas en las cuales no se podrá repetir la caza sobre una misma especie. Es decir, si vas a codornices se deberá reservar un día para otra especie.