Alfonso Martín reconoce que Cs ya no confía en él pero se aferra a su cargo orgánico

El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, Alfonso Martín, ha comunicado por wattsapp a los concejales de la formación naranja que dejará de cumplir las funciones de asesoramiento y coordinación inherentes a su puesto orgánico por sentir que la organización regional “ha dejado de confiar” en su trabajo.

El dirigente naranja remite a los electos segovianos a consultar las dudas al Secretario de Acción Institucional regional, David Castaño, precisamente la persona que habría marcado el distanciamiento que parece definitivo.

No obstante, en declaraciones a acueducto2.com, el propio Castaño se mostró reacio a “comentar asuntos que son internos del partido” sin aclarar su parecer sobre una atípica situación en la que un cargo orgánico se aferra al puesto pero anuncia a la vez que no hará las tareas que le corresponden por ello. De las palabras del dirigente regional se desprende que el futuro de Martín estaría sentenciado ya que anunció que “va a haber cambios” en el partido.

En este sentido Martín ha asegurado a esta redacción que “ni me he ido, ni me han echado de mi puesto, ni del consejo general nacional” en lo que parece un reto lanzado a Valladolid para que le cese oficialmente y confirme públicamente la pérdida de confianza.

Insistió en que “sigo en mis cargos y hoy no va a venir el motorista”, en referencia a la posibilidad de que su cese oficial pudiera producirse en las próximas horas. De hecho, sostiene que no saldrá de la estructura de Ciudadanos hasta que el partido no cuente con los nuevos estatutos y reglamentos y culmine los procesos de asambleas correspondientes en todos los niveles del partido. “Hasta entonces seguiré en todos los puestos”, apuntó.

Por su parte, la máxima responsable de Ciudadanos en Segovia, la diputada provincial y concejal en Segovia, Noemí Otero, ha eludido hacer declaraciones a esta redacción sobre esta situación remitiendo su personal de confianza a “Valladolid” para recibir las explicaciones de este caso.