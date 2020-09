Agradecimientos hasta para el diablo

“No he defraudado ni a mis muertos, ni a mis vivos. Lo he seguido como mejor he sabido y he podido”. Son las palabras de la ya exconcejala, Claudia de Santos, en su discurso de despedida del Ayuntamiento de Segovia, de cuya Corporación ha formado parte desde 2007 y que deja “por asuntos personales” después de “haberlo sido todo en este ayuntamiento”, tal como subrayó la alcaldesa, Clara Luquero, con cierta congoja en su habla, ya en la recta final del pleno municipal.

Tras escuchar a los portavoces de los grupos que en un meloso discurso alejado de la contienda política pero no más allá de lo políticamente correcto agradecieron los servicios de la edil y los momentos compartidos en el trabajo municipal. “Mirar atrás, en tu caso, si compensa” le dijo el portavoz popular, Pablo Pérez, haciendo buenos los temores de la edil dimisionaria, esos de que en los entierros el muerto siempre ha sido bueno. “Dios nos libre del día de las alabanzas”, empezaba el discurso de De Santos.

La que más se empleó en los elogios fue la alcaldesa, Clara Luquero, que destacó los que considera los mayores logros de la gestión de “la seño”, tal como la denominó el portavoz socialista, Jesús García. Las abultadas cifras de turismo; el cambio a gestión municipal de la Casa de Antonio Machado; el alma puesto en la recuperación de la Casa de la Moneda; el trabajo constante de recuperación de la muralla… “esta es una gran pérdida para la ciudad”, subrayó al final del somero listado, aunque se trastabilló un poco en la frase final que ya se ha oído de sus labios en otras despedidas similares: “Ojalá que te vaya bonito”.

Quedaba saber si De Santos usaría su última intervención para desvelar algún detalle más sobre los motivos de su marcha. Si habría alguna frase dirigida, alguna mirada más dura para algún compañero del Gobierno por si por ahí fueran los tiros. Claro, que el experimento no era muy exacto ya que algunas concejalas como Gina Aguiar o Clara Martín estaban lejos, en la grada. Nada. Ni una señal.

Todo lo contrario. Llevaba una larga lista de agradecimientos en la que cabían alcaldes, concejales, ordenanzas, conductores, asesores, colaboradores, técnicos, trabajadores municipales y amigos. Hasta “la Junta de Castilla y León… Un poco”. Fue el peor rato para todos, por lo de los quiebros en la voz.

No se olvidó de poner la guinda recordando la que ha sido su acción más polémica y también la más rentable en términos de promoción mundial de la ciudad. “A Acueducti Artifex: Por un par de berrinches nada más, pero miles de alegrones”, agradeció haciendo referencia al demonio gordinflón sentado en lo alto de la cuesta de San Juan.

Claudio Rodríguez firmaba la frase que tomó prestada para el final: “He ganado honradamente mi jornal y era alto. Nada ha sido en vano”.

Y el salón de plenos se llenó de aplausos durante dos minutos.