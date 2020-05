Adiós fase 0, toda Segovia se incorporará el lunes a la fase 1

Ya es oficial. El lunes 25 de mayo todo el territorio de Castilla y León, Madrid y el área metropolitana de Barcelona, únicos que permanecían en la fase 0 pasan a la fase 1. La totalidad de la provincia de Segovia estará, por tanto, en fase 1, por cuanto las zonas básicas de Sepúlveda y La Sierra, que ya lo estaban, no pasan de momento a la siguiente fase.

¿Qué cambia? Es importante destacar que en la fase 1 en la ciudad de Segovia seguirá vigente el sistema de franjas horarias para paseos recreativos y práctica deportiva. No así en el resto de la provincia donde al no existir cascos urbanos de más de 10.000 habitantes no se aplica.

El principal cambio de la fase 1 refiere a la posibilidad circular entre municipios siempre con fines socieconómicos, para comprar, para realizar visitas familiares, para acudir a servicios públicos (siempre que no esté reducidos a la prestación telemática). También la posibilidad de realizar encuentros de hasta 10 personas en interiores, exteriores o terrazas, siempre que se mantenga la distancia de seguridad interpersonal de dos metros.

Terrazas y bares. Se permite la apertura de terrazas de bares siempre que la oferta de plazas disponible no supere el 50% del áforo legal. Los grupos podrán ser de un máximo de 10 personas. Cada mesa deberá desinfectarse tras cada servicio y no se pueden utilizar cartas.