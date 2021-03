4 Comments

Desde hace semanas se viene generando el debate sobre la oportunidad o no de realizar concentraciones y manifestaciones por el 8M, a la par que se vienen presentando iniciativas en todos los niveles institucionales a propuesta de Vox para que el 8 de marzo sea declarado Día de las Víctimas del Covid. Llama la atención esta propuesta en el ayuntamiento de El Espinar, cuya concejala de Igualdad, sí de Igualdad, es representante de este partido, ignorando la historia de lucha de miles de mujeres e ignorando que si ella ahora mismo puede estar como concejala es fruto de esa lucha, de feministas a las que ahora quieren silenciar e invisibilizar.

El tema de las movilizaciones es otra cosa. Una cosa que tiene que ver con el fondo y no con la forma. Una cosa que tiene que ver con el feminismo y con la lucha de las mujeres. Una cosa que tiene que ver con comparar la reivindicación de derechos de las mujeres con un capricho.

En Castilla y León el delegado del Gobierno indicó en una entrevista en radio que se habían dado 1.700 manifestaciones y concentraciones en pandemia y ninguna de ellas ha preocupado, pero ahora sí lo hacen 20. Una preocupación que parece responder más a una especie de chantaje y que provoca un agravio comparativo con respecto a otras movilizaciones y concentraciones.

Independiente del debate que se pueda establecer en relación con el derecho a manifestarse, ahora no vale decir que se tenían que prohibir todas las manifestaciones. Y no vale, porque en ninguna de las movilizaciones previas se ha establecido este debate. Nadie ha pedido en anteriores ocasiones que lo hicieran de otra forma, que buscaran alternativas a la presencialidad, nadie. Ahora sin embargo, sí. Se pide que las mujeres sean originales y que busquen otras forma de reivindicar sus derechos. Y se pide todo esto desde una actitud altamente paternalista que intenta situarlas en el ámbito de la irracionalidad y lo peor, que quiere de nuevo arrebatarlas el espacio público.

Un espacio público que parece servir para todo pero no para reivindicar que seguimos siendo asesinadas, que cobramos menos, que hacemos más horas extras no remuneradas, que nuestras pensiones son de menor cuantía, que los cuidados siguen recayendo en nosotras e invisibilizados y que esta crisis social y económica está afectando de manera muy especial a las mujeres. Derechos que para algunos no merecen estar en la calle y deben ser guardados en casa.

Este 8M es obvio que será diferente. Las diferentes organizaciones no buscan miles de personas en sus movilizaciones y pensarlo así es muestra de un absoluto desconocimiento de todo el proceso, un proceso descentralizado en barrios y pueblos, con múltiples medidas y protocolos de seguridad que no son exigidos en otras movilizaciones. Las organizaciones trabajan los 365 días del año y han estado y estarán en la defensa de la sanidad pública, de la educación pública, de un sistema público cuidados, defendiendo el derecho a la vivienda digna. Han estado en primera línea de batalla luchando contra el Covid, combatiendo el discurso de odio, defendiendo la libertad de expresión, no callándose ante los ataques de la extrema derecha y poniendo voz a las víctimas de violencia machista.

Este 8M será diferente y es evidente. Habrá quien no acuda a las concentraciones y hará bien, habrá quien acuda con todas las medidas de seguridad y también hará bien. Lo que no debemos caer es en la tentación de criminalizar al movimiento feminista cediendo a las presiones, porque nunca debemos olvidar que todo lo que somos ahora es porque lo pelearon otras antes.