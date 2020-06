Las enfermeras a la carga otra vez para que la UVa reabra la escuela de enfermería en Segovia

El colegio de Enfermería de Segovia no tira la toalla y vuelve con una de sus más, sinó la más, insistente reivindicación, la recuperación en Segovia de una escuela de enfermería, considerando que la provincia es la única de España que carece de esta titulación.

Es una reivindicación guadianesca, amparada por el grueso del sector sanitario e instituciones, que aparece y reaparece, en esta ocasión por el covid19, que ha puesto de manifiesto la falta de recursos materiales pero también humanos en la provincia, reavivando la reclamación de las enfermeras. Una vez más la UVa, esta vez en la persona del vicerrector de Segovia, Agustín García Matilla, se encargaba de enfríar expectativas recordando que la UVa ya imparte el grado en Valladolid, Palencia y Soria y estimando que la necesidad de prácticas en hospitales dificulta por añadidura abrir escuela en Segovia.

La organización colegial no entiende que Segovia sea la única provincia en toda España que no cuente con una Facultad de Ciencias de la Salud con Grado de Enfermería ya que existen motivos suficientes para justificar su implantación. Consideran que el déficit de profesionales en Segovia es endémico y profundo y en los próximos años entre el 45% y el 50% de los profesionales en activo en Castilla y León se jubilarán lo que supondría un problema, ya que no hay personal suficiente para su reemplazo. A ello suman, según informan, el que los estudiantes de enfermería segovianos deben desplazarse a otras provincias para poder cursar sus estudios con el consiguiente aumento de gasto para las familias, por un lado, y la muy probable posibilidad, en su opinión, de que se queden trabajando en los lugares en donde están estudiando.

La organización colegial se pregunta por qué si hace 10 años la Junta de Castilla y León autorizó la implantación de los estudios de grado en la capital segoviana, ahora se niegan a hacerlo y más en un momento como éste, no sólo porque se necesitan enfermeras sino también porque su labor es básica dentro del sistema sanitario. Añaden que sería un impulso para el mercado laboral segoviano, los estudiantes de enfermería no tendrían que irse fuera a estudiar y supondría un apoyo para el sistema sanitario segoviano.

Por ello, desde el Colegio Oficial de Enfermería de Segovia piden públicamente el apoyo de las autoridades e instituciones segovianas para reclamar de manera conjunta la implantación del Grado de Enfermería en Segovia y si no es posible en la UVA, trabajar en la posibilidad de hacer un concierto con alguna otra Universidad tal y como se hizo durante el tiempo que estuvo funcionando en Segovia la Escuela de Enfermería, años en los que dependió de la Universidad Autónoma de Madrid.