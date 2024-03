¿Who is… Alberto?

Lo primero que quiero manifestar es que me asquea profundamente la corrupción y la obsesión de algunos de querer apropiarse de fondos que no le corresponden. Ahora bien, me enorgullece pertenecer a un partido político, que afronta con premura y determinación las situaciones cuando se presentan, colaborando con la justicia y exterminando las situaciones si se presentan. Pero también es lógico reconocer que no todos los partidos actúan con esa contundencia, ya sabemos que el PP colabora con la justicia, “destruyendo a martillazos los ordenadores con las pruebas” y mantiene en las responsabilidades públicas a muchos cargos con sospechas evidentes durante mucho tiempo.

No puedo olvidar en las fechas que estamos, que se cumplen 20 años de los salvajes atentados del 11M en Madrid, recordando a los fallecidos y a sus familias en el dolor con todo respeto, pero sin dejar de pensar en la gran manipulación e infamia del PP, por la autoría de los atentados, que como después hemos comprobado fueron terrorismo islamista y no ETA, a pesar de las manipulaciones continuas que defendieron en aquellos días, incluso después. Qué grafica ver la entrevista al por entonces presidente de EEUU; George Busch y su esposa, dejando claro las evidencias y que fue vetada su emisión por el PP. De esto Alberto y la fachosfera no se acuerdan. La gran mentira es su forma de actuar.

Claro como la fachosfera intenta siempre arrimar el ascua a su sardina, defienden y les parece normal, que la alcaldesa de Marbella y senadora, Ángeles Muñoz “no supiera nada” de los negocios del tráfico de drogas de su marido e hijo, cuando la fiscalía especializada solicita 22 años de cárcel para el hijastro y concluye que su padre, Gunnar Broberg, prestó su “colaboración” en el blanqueo de 7.300.820 euros obtenidos del tráfico de cannabis procedente de Marruecos. O los manejos del que fuera líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, quien se sentará en el banquillo de los acusados por fraude en subvenciones y una estafa de 2,5 millones al Ministerio de Industria.

Pero de lo que no quiere hablar Alberto y la fachosfera es del caso de “La Perla Negra”, sin duda el gran caso de corrupción del PP de Castilla y León, que ahora se está juzgando después de once años de instrucción. La Fiscalía pide para los doce acusados, entre ellos seis excargos de la Consejería de Economía, del entonces consejero Tomás Villanueva, siendo presidente Juan Vicente Herrera, penas que suman 83 años por el supuesto fraude de más de 23 millones durante los años 2005 y 2011 por la compra y sobrecostes del edificio de Arroyo de la Encomienda (Valladolid).

Entre los imputados en esta trama están los ex viceconsejeros populares en la Junta, Rafael Delgado y Begoña Hernández, y Juan Carlos Sacristán, segoviano y exconsejero delegado de Gesturcal, además de amigo de otro ilustre condenado del PP de Segovia y Castilla y León, como es Jesús Merino. También Alberto Esgueva ex director de la División de Creación de Empresas Internacionalización y Servicios ADE Exportaciones de Castilla y León SA. y Salvador Molina Marín ex director gerente de Gesturcal y Francisco Armero, director de Gestión Administrativa y Financiera de Gesturcal.

Tampoco conviene olvidar, que la propia sede del PP en la Calle Génova de Madrid, esta manchada de corrupción al utilizar dinero ilícito en su reforma, reconociendo hace pocos años su por entonces líder, Pablo Casado, que buscaban otra ubicación por este motivo, pero ahora Alberto se le ve cómodo como presidente allí. Igual de cómodo que paseando con narcotraficantes en yates de lujo por Galicia, claro.

El último esperpento es ver al actual portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, que aparece mencionado en las investigaciones de la trama Koldo, con nombre y apellidos, pide la dimisión de la presidenta del Congreso, que no aparece en ningún sumario, ni investigación. Pero la incertidumbre, es ¿quién es Alberto?, que también aparece en dichas investigaciones. Que curiosidades nos marca el PP, se acuerdan del caso Gürtell y las anotaciones de M.Rajoy en la contabilidad B del PP y ahora ¿Who is Alberto? Se admiten apuestas.

Alberto Núñez Feijóo, dio órdenes a sus senadores para que la semana pasada votarán en contra de la senda de estabilidad y el resultado de su negativa ha conseguido un déficit más restrictivo para las autonomías y los ayuntamientos. Si prefieren, la decisión de Alberto, supone 5000 millones de euros menos para Comunidades Autónomas y Corporaciones locales, por lo que se pueden resentir la sanidad, educación, servicios sociales o para servicios en las corporaciones locales. En Castilla y León, 70 millones de euros menos que ahora deberá la Junta recortar y adivinen donde será. Por cierto, incluso la presidenta de la FEMP y también senadora, María José García Pelayo y los tres senadores segovianos contribuyeron a la llegada de menos fondos a ayuntamientos segovianos y a la junta de castilla y León, para que luengo vayan dando lecciones.

La “política de tierra quemada” que lleva a cabo Alberto, consiste en buscar cortinas de humo para intentar ocultar que el PP vota en contra de todo lo que es bueno para la gente en España. Recordamos como reconoció ante dieciséis periodistas cuando reconoció que aceptaba la amnistía, que indultaría a Puigdemont, que se equivocó provocando movilizaciones en las calles y que no hubo terrorismo en los disturbios en Cataluña, unas horas después, de que Puigdemont amenazó con contar las interioridades de las negociaciones que mantuvieron para la investidura de un gobierno del PP. Mientras tanto, votan en contra de la subida de las pensiones, de los bonos de transportes, etc..y de todo lo que es bueno para los españoles de la clase media y trabajadora.

Y ahora que se tramitan los Presupuestos de la Junta para 2024, comprobamos, que Castilla y León recibirá en 2024 del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez una cifra récord de más de nueve mil millones de euros en financiación autonómica, esto es, 1.200 millones de euros más que al año anterior, que ya fue récord y 2.800 millones de euros más que en la época del gobierno de Rajoy. Es decir, la mayor aportación de recursos del Estado en la historia, pero la Junta parece que sólo hace caja, y no se nota en Segovia, con la falta que hace la inversión en los temas pendientes y urgentes.

Uno de ellos la educación, ha sido alarmante comprobar como desde la junta se apuesta por la educación privada-concertada en detrimento de la educación pública. Para el presupuesto de 2024, 40 millones de euros frente a 18. No se realizan las entregas completas a los centros públicos para sus gastos de funcionamiento y además se obliga a los equipos directivos a certificar llegadas de fondos que no se corresponden a la realidad. Es incomprensible, con más fondos que nunca en las arcas de la junta, aplican políticas de recortes y desprecio a los centros públicos. Ni la partida del colegio de Hontanares, el comedor de Bernuy, etc. Esto tampoco lo verás en muchas tertulias y publicaciones, ya extenderán cortinas de humo, de las que Alberto, es un artista, para entretenerte con otras cosas y así evitar que se sepas la verdad.