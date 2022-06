14 Comments

Vox y PP se han enfrentado al primer asesinato por violencia machista en nuestra Comunidad desde que empezaron a gobernar. Insiste el partido de ultraderecha en la no existencia de la violencia de género y machista, pues también hay que insistir en el tremendo retroceso social que implica el concepto “violencia intrafamiliar” que quiere imponer uno de los partidos de gobierno de Castilla y León.

No solo es grave la negativa a reconocer la violencia de género como una violencia específica que se ejerce contra las mujeres, sino también la complicidad de un PP que mantiene silencio y no desmiente las palabras de su socio de gobierno.

El lenguaje utilizado por Vox no es inocuo, ya no solo es el término intrafamiliar sino otros conceptos que empieza a utilizar el vicepresidente Juan García Gallardo. Vía redes sociales mostró sus condolencias por la “madre asesinada en Soria” y como hemos podido conocer a través del diario.es, se envió un mail a los trabajadores convocando a un minuto de silencio por el “trágico fallecimiento”. De esta forma Vox profundiza en su idea de la violencia sin género y lo reduce al ámbito privado, familiar y cómo algo que no tiene un patrón, que ocurre de repente y no tiene nada que ver con un comportamiento arraigado en la sociedad que oprime, discrimina y mata a las mujeres.

Como ya hemos explicado con anterioridad el establecimiento de una ley contra la violencia de género allá por el 2004 supuso un hito histórico en la democracia de nuestro país ya que sacó este tipo de violencia del interior de los hogares, del ámbito doméstico y lo situó en el ámbito de lo público, de un problema que concernía a toda la sociedad por ser consecuencia directa de un mundo machista que siempre había justificado los asesinatos de mujeres como fruto de los celos, de la pasión del hombre hacía la mujer y como producto del alcohol, las drogas o la locura transitoria.

Todo esto sucede con la connivencia del PP, ese mismo PP que aunque ahora parezca increíble, fue pionero en aprobar una ley autonómica de similares características a la estatal, poniéndose a la vanguardia en legislación contra la violencia de género. Quizá ya no es el mismo PP que ha sido devorado por las guerras internas y cuyo presidente, Alfonso Fernández Mañueco, lleva dedicada toda una vida a la política y prefiere mantener el sillón a cualquier precio.

Pero no solo calla en este tema, sino que también lo hace en cuestiones de otra índole, como se ha podido ver en cómo se ha afrontado el conflicto de Siro, con una dejación de funciones escandalosa por parte de la Consejería de Empleo, más preocupada por la lucha contra el comunismo en esta Comunidad gobernada 35 años por el PP, cual Cid Campeador, que por buscar las vías para mantener los más de 1.000 puestos de trabajo de la empresa galletera. Al final parece que todo acabó en la tarde del jueves con un autobús donde el Comité de Empresa puso rumbo a Madrid a negociar hasta altas horas de la madrugada con el Ministerio de Industria ante la falta de propuestas de la Junta de Castilla y León.

No se si este silencio será interesado para hacer de éste gobierno el más corto de la historia de Castilla y León y así mostrar la negligencia y la incompetencia de gestión del partido de Santiago Abascal o será un silencio que comparte objetivos. Da igual, sea cual sea el motivo, no es necesario que las mujeres, los trabajadores y trabajadoras, la ciudadanía en general sean los rehenes de esta forma de hacer política.

Por último quisiera responder a un comentario realizado en el artículo anterior “Las molestas” y que se basa en el bulo de que socialistas no votaron a favor del voto de las mujeres en la II República.

La principal fuente de información al respecto es el diario de sesiones del 1 de octubre de 1931 disponible en la página web del Congreso de los Diputados. Este diario de sesiones muestra como el partido socialista sí votó a favor. Lo hicieron, entre otros Fernando de los Ríos o Largo Caballero, también Lluís Companys de ERC. Efectivamente, era conocida la negativa de Indalecio Prieto en contra de que las mujeres votaran pero aquel día no estuvo presente así que ni votó a favor ni en contra.

Es correcto que quién mas defendió el voto de las mujeres fue Clara Campoamor que era del Partido Republicano Radical, donde algunos de su miembros también votaron en contra de que las mujeres pudieran votar. Esta cuestión junto con otras que acercaban al partido cada vez más a la derecha hizo que Campoamor decidiría abandonarlo. Por otro lado reducir el voto en contra de algunos diputados a que la mujer estaba influenciada por la Iglesia, es mucho reducir, ya que el discurso iba mucho más allá como reflejó Victoria Kent en su argumentación y a la que, a pesar de su voto en contra, las mujeres de este país y el feminismo le deben mucho.

Efectivamente conocer de dónde venimos para saber a dónde vamos es importantísimo, por eso conviene conocer con precisión quién contribuyó y cómo en la conquista de derechos y libertades, cuánto costó conseguirlo y quiénes son los que quieren destruirlos.